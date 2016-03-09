شورای فرهنگ ایثار و شهادت در مازندران راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی رضایی بعدازظهر چهارشنبه در نخستین جلسه شورای فرهنگ ایثار و شهادت در سالن شماره دو استانداری مازندران با اعلام اینکه دبیرخانه فرهنگ ایثار و شهادت تا سال گذشته در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر بوده است، اظهار داشت: در سال جاری این شورا به دستور رئیس‌جمهور به بنیاد شهید و امور ایثارگران انتقال یافت.

وی بابیان اینکه مازندران در همه زمینه‌ها پیشگام و پیشتاز است، افزود: امیدواریم در خصوص نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نسبت به استان‌های دیگر کشور پیشتاز شود.

رضایی خواستار راه‌اندازی شورای فرهنگ ایثار و شهادت در هفته شهدا شد و با اشاره به سه کارگروه درمان، اشتغال و ساماندهی گلزار شهدا در این نهاد، اذعان داشت: کارگروه فرهنگ ایثار و شهادت در سال جاری به سه کارگروه دیگر افزوده شد که این کارگروه می‌تواند در نهادینه کردن این فرهنگ در جامعه کمک بسیار کند.

وی در خصوص ماده ۶۳ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تصریح کرد: این ماده ۶۳ باهدف توسعه، ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ جهاد، ایثار، شهادت، زنده نگه‌داشتن یاد شهیدان، حفظ و تقویتشان و جایگاه الگوهای عینی در عرصه‌های مختلف شورای عالی با شرح وظایف سیاست‌گذاری درزمینهٔ احیا، حفظ، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت، ساماندهی و هماهنگی در برنامه‌ریزی‌های کلان دستگاه‌های اجرایی، به‌کارگیری ظرفیت‌های جامعه و کشور برای تحقق اهداف شهدا، جانبازان و آزادگان و ساماندهی نحوه تجلیل و تقدیر از ایثارگران و استفاده از توان و ظرفیت آنان در توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی بابیان اینکه ساماندهی گلزار شهدا و دیدارها از خانواده شهدا در دستور کار بنیاد قرارگرفته است، از تجلیل دو استاندار برتر کشور در طرح سپاس در هفته شهدا در تهران خبر داد و گفت: در این همایش از دو استاندار مازندران و کرمانشاه تجلیل می‌شوند.