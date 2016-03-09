کاهش ۶۰ درصدی هزینه دولت در خرید تضمینی محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، حامد سلطاني نژاد امروز در مراسم راه اندازی رسمی معاملات گواهی سپرده کالایی با اشاره به اجرای طرح قیمت تضمینی ذرت خوزستان و جو کرمانشاه در راستای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی گفت: موفقیت حاصل شده در طرح قیمت تضمینی، حاصل هماهنگی و تلاش های بورس کالا، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرتبط، سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام بوده است.

وی افزود: در ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی آمده است که دولت می تواند به جاي خريد تضميني محصولات کشاورزی، در قالب طرح قیمت تضمینی، کالاها را در بورس عرضه کرده و پس از معامله و کشف قیمت کالاها در بورس، نسبت به پرداخت مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت تضمینی اقدام کند.

مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: دولت امسال با اجرای طرح قیمت تضمینی ذرت خوزستان به جای خرید تضمینی با کاهش بیش از ۶۰ درصدی هزینه های خود در این طرح مواجه شد که این رویداد مهم می تواند برای بیشتر کالاهای کشاورزی کشور اجرایی شود.

وی با بیان اینکه امروز باید توسعه ارتباط میان بازار سرمايه و بخش كشاورزي را به فال نیک بگیریم، گفت: باتوجه به اجرای آزمایشی و موفق این طرح، از سال آینده شاهد توسعه طرح قیمت تضمینی در استان‌های مختلف خواهیم بود.

سلطانی نژاد اظهار داشت: امکان نقد کردن کالاهای راکد، کاهش هزینه های انبارداری و جابجایی محصولات، مدیریت فاصله زمانی بین تولید و فروش کالا توسط تولیدکننده، کاهش بی ثباتی و نوسان در بازار کشاورزی، تامین مالی تولیدکنندگان و استانداردسازی محصولات از اصلی ترین مزیت های توسعه معاملات گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران به شمار می رود.

وی به چگونگی قرار گرفتن گواهی سپرده کالایی به جای ابزار تامین مالی اشاره کرد و گفت: به دلیلی ماهیت اوراق بهادار بودن این گواهی، این امکان وجود دارد که با توثیق آن نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری، دارنده اوراق نسبت به اخذ تسهیلات به پشتوانه آن اقدام کند.

مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: گواهي سپرده كالايي در کشورهای پیشرفته دنیا از جمله آمريكا و انگليس نیز دارای رونق بسيار زیادی است چراکه این کشورها بر اساس اقتصاد مبتني بر بازار حرکت می کنند؛ همچنین این معاملات در بورس های کالایی دنیا نیز رایج است و تقویت این ابزار از برنامه های اصلی بورس کالای ایران به شمار می رود.

سلطانی نژاد در ادامه به آغاز به کار معاملات گواهی سپرده سکه طلا اشاره کرد و گفت: مردم بعضا از سکه طلا براي پس اندازهای خود استفاده مي كنند و از این جهت سکه طلا، دارايي مناسبی براي انتشار گواهي سپرده به شمار می رود.

مدیرعامل بورس کالای ایران اظهارداشت: این گواهی، ابزاری برای تسهیل معاملات قراردادهای آتی در سررسید، ابزاری برای راه اندازی بازار معاملات آتی یک روزه و همچنین معاملاتی برای تاسیس صندوق های کالایی است، ضمن اینکه راه اندازی معاملات گواهی سپرده کالایی می‌تواند روي محصولات پتروشيمي و صنعتي هم انجام شود که بررسی های بورس کالا در این زمینه آغاز شده است.