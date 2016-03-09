نارضایتی مردم از مدیران موجب بدبینی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند بعداز ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه اکثر مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان نهاوند بومی هستند، افزود: احساس می شود این مدیران بعلت رودربایستی برخی قوانین را زیر پا می گذارند و موجب بد بینی و نارضایتی شهروندان به عملکرد دولت می شوند.

وی افزود: تعدادی از مدیران و کارمندان دستگاه های دولتی و اجرایی شهرستان نهاوند قدر موقعیت و جایگاه خود را نمی دانند و در انجام وظایف قانونی و محوله کوتاهی می کنند و این در شرایطی است که تعداد زیادی از جوانان تحصیل کرده و متعهد نهاوند با مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد بیکار بوده و به دنبال فرصت شغلی هستند.

وی با بیان اینکه قوانین نوشته شده، تا اجرایی و عملیاتی شود نه اینکه بایگانی و فراموش شوند، گفت: اجازه نمی دهم در شهرستان نهاوند مدیران و مسئولان دستگاه های دولتی و اجرایی مرتکب بی قانونی و قصور در وظایف محوله و خدمت به مردم شوند.

فرماندار شهرستان نهاوند با انتقاد از عملکرد رئیس اداره پست شهرستان نهاوند گفت: در چندین نوبت مامور اداره پست قبوض تلفن ثابت مشترکین را به جای توزیع در داخل جدول ریخته که این اقدام موجب قطع تلفن چندین نفر از مشترکین و اعتراض و بدبینی مردم شده است.

کریم حمیدوند افزود: این موضوع از طریق استان و مدیرکل اداره پست استان همدان پیگیری و مقرر شد بعلت تکرار این قصور و کوتاهی در چندین نوبت، رئیس اداره پست نهاوند برکنار شود.

وی در پایان تاکید کرد: عملکرد مدیران شهرستان نهاوند به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و هر مدیری در انجام وظایف قانونی و خدمت به مردم کوتاهی کند بدون هیچ اغماضی با آن برابر قانون برخورد می شود.