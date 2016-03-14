به گزارش خبرنگار مهر، «لب‌خوانی»، اولین مجموعه داستان این نویسنده‌ی جوان جهرمی است که پیش‌تر تعدادی از داستان‌هایش در مجله‌ همشهری داستان منتشر شده و مورد توجه علاقه‌مندان به ادبیات قرار گرفته بود.

او علاوه بر اینکه با داستان «پروانه‌ای در موهای توست» موفق به دریافت جایزه‌ ادبی تبریز شده، امسال نیز با داستان «نسخه‌پیچ» از همین مجموعه برنده‌ سوم جایزه‌ معتبر بهرام صادقی شده است.

استفاده از شیوه‌های روایی مختلف، فضاسازی‌های بکر و زبان پیراسته از ویژگی‌های داستانی اوست.

در بخشی از این مجموعه می‌خوانیم:

روبروی خانه‌ سراج پارچه‌ تسلیت زده بودند با عکس بزرگی از بدلکارِ سینماییِ معروفی که از آلمان مدرکش را گرفته بود. این‌ همه‌راه رفته بود آلمان تا یاد بگیرد چه‌طور به جای کس دیگری بمیرد.

«آدم یه وقتایی کم می‌آره. باید تا آخرش بری ولی یه جاهایی نمی‌شه. همیشه یکی لازم داری تا چند روزی به جای تو باشه. به جای تو توی برجک بنشینه تا بری سروقت خونه‌‌ها، رفیقا؛ سروقتِ خودت. یکی که به جای تو پست بده، ته‌سیگار پیدا کنه. یکی که به جای تو نفس بکشه تا تو چند روز نباشی.می‌دونی، همه‌ی ما یه بدل کم داریم وگرنه زود کم می‌آریم.»

یادش نیامد که این‌ها را به سراج گفته بود یا تهمینه. اما یادش مانده بود که سراج با خنده جواب داده بود: «حالا کی رو می‌خوان بذارن به جات؟» و تهمینه گفته

بود: «خدا صبرشون بده.»

مجموعه داستان «لب‌خوانی» در 102 صفحه با بهای 7000 تومان توسط موسسه انتشارات نگاه به چاپ رسیده است.

انجمن اهل قلم جهرم و کارگاه داستان باران اوایل سال آینده مراسم رونمایی و نقد این کتاب را برگزار می کند.