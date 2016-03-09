امضای تفاهم همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و آمبودزمان پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج که به‌ منظور شرکت در هجدهمین جلسه هیأت مدیره انجمن آمبودزمان آسیایی و نیز حضور در مجمع بین‌المللی تحت عنوان «راه حل شکایات اداری و آمبودزمان» به توکیو سفر کرده است، طی مراسمی که با حضور آمبودزمان‌های کشورهای پاکستان، ژاپن، آذربایجان، قرقیزستان، چین و هنگ‌کنگ برگزار شد، با وفاقی محتسب (آمبودزمان فدرال) جمهوری اسلامی پاکستان، یادداشت تفاهم همکاری امضاء کرد.

این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد و تقویت فعالیت‌های مشترک آمبودزمانی و ارتقاء ظرفیت طرفین در زمینه رسیدگی به شکایات مردمی از دستگاه‌های اجرایی و اداری به امضاء رسید.

تأکید بر تنظیم دیدارهای کاری، نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی به‌منظور تبادل تجارب و تحقیقات علمی در‌ موضوعات مختلف آمبودزمانی و نیز اجرای برنامه‌ها و طرح‌های آمبودزمانی، ازجمله موارد مهم این یادداشت تفاهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن آمبودزمان آسیایی(Asian Ombudsman Association)؛ در ۱۶آوریل ۱۹۹۶میلادی ـ ۲۸ فروردین ۱۳۷۵ به‌عنوان یک نهاد غیردولتی، غیرسیاسی، مستقل و حرفه‌ای آمبودزمانی در آسیا به وجود آمده است. دفتر وفاقی محتسب در اسلام‌آباد پاکستان محل دبیرخانه انجمن است و رئیس وفاقی محتسب (آمبودزمان فدرال) پاکستان، ریاست دوره‌ای انجمن مزبور را به مدت چهار سال عهده‌دار است. گفتنی است سازمان بازرسی کل کشور، از جمله مؤسسین این انجمن بوده و در حال حاضر مسئولیت خزانه‌داری کل انجمن به عهده رئیس سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران است.