مشکلات اخلاقی در جامعه افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر الفت بعد از ظهر چهارشنبه در همایش ملی پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان برگزار شد، با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم موضوعی فراقوهای است، اظهار داشت: از این رو این اقدام باید با استفاده از ظرفیتهای علمی انجام شود و استفاده از نظر کارشناسان و صاحبنظران نیز باید مورد توجه باشد.
وی جرم و جنایت را تهدیدی اساسی برای امنیت جوامع عنوان کرد و ابراز داشت: این تهدید در تمام کشورهای دنیا وجود دارد و از این رو زمینه ساز اختلال در آرامش جامعه خواهد بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به کم تاثیرشدن میزان مجازاتها با توجه به ظهور و بروز افکار بزهکارانه جدید در جوامع ابراز داشت: باید توجه داشت که بر اساس آمار به دست آمده هر ساله میزان جرم و جنایت در جامعه نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و این امر بیانگر کم تاثیر شدن مجازاتهای تعریف شده برای جرایم مختلف است.
شرایط جرم و جنایت در جوامع مختلف بیانگر ایجاد چالشی جدی در آیندهای نزدیک است
وی با اشاره به اینکه شرایط جرم و جنایت در جوامع مختلف بیانگر ایجاد چالشی جدی در آیندهای نزدیک است، افزود: در این راستا باید توجه داشت که نمیتوان از این پس به عدالت کیفری و مباحث کنترل جرم بسنده کرد و اقدامات سازنده دیگری را در دستور کار قرار داد.
الفت با اشاره به تدوین راهکارهای جدید برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی در جوامع توسط دانشمندان علوم انسانی ابراز داشت: برای به بار نشستن این راهکارها نیازمند همدلی و همافزایی بین دستگاههای متولی هستیم.
وی با اشاره به اینکه جنگ نرم دشمن و به ویژه تلقین سبک زندگی کشورهای پیشرفته به بدنه جوامع کشورهای در حال توسعه بیش از هر چیز دیگری تداوم مسیر پویشهای اجتماعی را به مخاطره انداخته است، افزود: در این راستا باید باور داشته باشیم که دگرگونی فرهنگی در کشور متمدنی مانند ايران جز از طریق تغییر مؤلفههای سبک زندگی میسر نخواهد بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه اقضائیه ارتباط و همافزایی خوبی را با مراکز دانشگاهی برقرار کرده است، ادامه داد: باید توجه داشت که توسعه تعاملات و هم افزاییها میتواند از بسیاری از صدمات احتمالی تهدید کننده کشور جلوگیری کند.
وی تولید دانش را یکی از اصلیترین وظایف مراکز علمی دانست و ابراز داشت: این ابزار به صورت مستقیم و غیر مستقیم در روند جامعه پذیری افراد جامعه تاثیر بسزایی دارد.
الفت با تاکید بر اینکه ایران در سالهای گذشته دچار آسیبهای اخلاقی به صورت گسترده شده است، افزود: این آسیب در بسیاری از موارد جایگاه ارزشها را با پول عوض کرده و حاکمیت پولی را در جامعه راه انداخته است.
وی اضافه کرد: مال اندوزی، زندگی اشرافی و چشم و هم چشمی در جامعه از آثار حاکمیت پول در جامعه است که مسئولان باید در این زمینه نسبت به فرهنگسازی در این موارد برنامهریزی جدی با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب داشته باشند.
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