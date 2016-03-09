به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد بعد ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی ویژه رویداد فرهنگی نوروزگاه و ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان با بیان اینکه برگزاری نوروزگاه حاصل هم‌افزایی میان شهرداری و میراث فرهنگی است، اظهار داشت: ما اکنون در اصفهان شاهد همگرایی ارگان‌های مختلف از جمله شهرداری و میراث فرهنگی و توسعه در کنار حفاظت از میراث فرهنگی هستیم.

وی با بیان اینکه جایگاه میراث فرهنگی فقط به حوزه بناها و آثار تاریخی شهر اصفهان خلاصه نمی‌شود، افزود: میراث معنوی ما نیز به دلیل گفتمان و فهم مشترک از هویت مذهبی و تاریخی،حافظه مشترک و کسب سرمایه‌های اجتماعی و نمادین و ایجاد آرامش در جامعه، دارای جایگاه ویژه و حساسی است.

شهردار اصفهان تاکید کرد: میراث معنوی دریچه نوینی برای حوزه گردشگری باز می‌کند و در توسعه دیپلماسی میان شهرها و کشورها می‌تواند تأثیرگذار باشد.

وی اضافه کرد: میراث ناملموس در ایران پهنه گسترده‌ای دارد که نشانه فرهنگ، آداب و رسوم و ظرافت سبک و شیوه زندگی اسلامی ما است و فرهنگ غنی ایرانی را به رخ جهانیان می‌کشد.

جمالی‌نژاد با اشاره به اینکه باید اتحادیه صنایع‌دستی، هتلداران، راهنمایان تور و غیره را نیز در میراث ناملموس درگیر کنیم، تصریح کرد: با این امر باید به نوعی همه یگان‌های کشور ما حافظ میراث‌های اصیل کشورمان باشند.

اجرای برنامه نوروزگاه در شهر رویاها

وی با اشاره به اجرای برنامه نوروزگاه در شهر رویاها ابراز داشت: شهر رویاها تجسم رویاهای کودکانه و مجموعه‌ای بی‌بدیل از وسایل تفریحی و فضاهای دلپذیر و دیدنی برای خانواده‌ها است و بر این اساس قرار است در این مکان اقدام جدیدی رقم بزنیم تا در کنار هیجان حضور در این مکان همه سنین را با برنامه‌های مختلف سرگرم کنیم.

شهردار اصفهان اضافه کرد: بر این اساس با برگزاری برنامه نوروزگاه در این مکان شاهد برگزاری نمایشگاه و کارگاه صنایع‌دستی، سوغات‌های اصفهان، محصولات فرهنگی و هنرهای سنتی و قدیمی، بازی‌های بومی محلی به شکل گسترده، ورزش پهلوانی وزورخانه‌ای، موسیقی ردیف و سبک اصفهان، پرده‌خوانی، جنگ‌های شبانه شاهنامه‌خوانی، مسابقات و اهدای هدایای نوآورانه و نمایشگاه ویژه کودکان هستیم و امیدواریم در کنار این برنامه‌ها ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی نیز برنامه‌های متنوع و خوبی داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به ورود گردشگران به اصفهان درباره مسیرهای دسترسی که اکنون ساخت متروی اصفهان و دیگر اقدامات عمرانی در آن در حال انجام است، تصریح کرد: مسیرهای دسترسی اصلی در میدان امام حسین (ع) باز می‌شود و تنها کارگاه‌های ساخت ایستگاه محصور است که تدابیر زیباسازی درباره آنها انجام شده است.

جمالی‌نژاد تاکید کرد: همچنین برای ورودی شهر رویاها نیز تدابیر خاصی اندیشیده شده است و هزینه‌های بازیها در داخل شهر رویاها برای هر بازی به شکل جداگانه محاسبه می‌شود تا امکان استفاده از آیین‌های نوروزگاه برای همه فراهم باشد؛ در واقع شهر رویاها در نوروز به قطب تجمع تفریحی آیینی شهر اصفهان مبدل می‌شود.

وی با اشاره به افتتاح دو پروژه در اصفهان در هفته آینده اظهار داشت: با حضور مسئولان میراث‌فرهنگی کشور شاهد افتتاح اکواریوم اصفهان خواهیم بود و کلنگ‌زنی هتل هما نیز پس از کش و قوسی ۱۵ ساله به انجام می‌رسد.

راه‌اندازی گردشگری تجربه‌محور در گردشگری محلات

شهردار اصفهان با بیان اینکه امسال گردشگری محلات با رویکردی جدید برنامه‌ریز شده است، اظهار داشت: محورهای گردشگری اصفهان در ۹ محور تعریف شده است اما تلاش ما این است که در سال جاری گردشگری تجربه‌محور مانند (نمایش مراحل تولید گز) را راه‌اندازی کنیم که رویکردی نوآورانه است و در میان مردم نیز به خوبی جا افتاده است.

وی در ارتباط با بازسازی خانه‌های تاریخی اصفهان نیز گفت: ما حدود یک هزار خانه تاریخی متعلق به مردم داریم که بازسازی آنها بودجه چند هزار میلیاردی می‌طلبد؛ گرچه بخشی از این امر را سازمان نوسازی شهری برعهده گرفته، بازسازی تمام این خانه‌ها غیرممکن است اما به افرادی که خانه خود را در قالب‌های مختلف بازسازی کنند تمهیداتی داده می‌شود.