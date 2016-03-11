به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات جدید برقی سازمان بهره‌وری انرژی ایران و شرکت «هگزینگ چین» به عنوان بزرگترین صادرکننده کنتورهای برق چینی در تهران برگزار شد.

در این نشست سیدحسین سجادی مدیرعامل سابا و «جو» مدیرعامل و مالک شرکت هگزینگ چین درباره واردات و خرید کنتورهای هوشمند برق و انتقال تکنولوژی نسل جدید کنتورها مذاکره و به توافق مقدماتی دست یافته‌اند.

سیدحسین سجادی مدیرعامل سازمان بهره‌وری انرژی ایران در حاشیه برگزاری مذاکرات با مدیرعامل شرکت «هگزینگ چین»، گفت: هوشمندسازی شبکه برق یکی از سیاست‌های در دست اقدام در سطح صنعت برق ایران است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه هم اکنون برخی از سازندگان ایرانی از ظرفیت و توان فنی طراحی و ساخت کنتورهای هوشمند برق برخوردار هستند، تصریح کرد: بر این اساس پروژه فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی (طرح فهام) برای وزارت نیرو از اولویت ویژه‌ای برخوردار است.

سجادی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی نگرانی از جهت مالی برای فعالیت شرکت‌های خارجی در این بخش وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به اینکه زمان زیادی برای اجرای مرحله پایلوت این طرح گذاشته شد و هم اکنون در مرحله تولید و نصب انبوه کنتورهای هوشمند برق هستیم.

مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران با تاکید بر اینکه پیش بینی می‌شود تا تابستان سال آینده نصب کنتورهای هوشمند در کشور آغاز شود، تاکید کرد: با این وجود، آماده مشارکت شرکت‌های خارجی در طرح عظیم هوشمندسازی شبکه برق ایران هستیم.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه مشارکت شرکت‌های خارجی در اجرا و تأمین تجهیزات هوشمند این طرح برقی خواهد بود، تبیین کرد: از سوی دیگر یکی از برنامه‌های پیش روی اجرای طرح‌های مقیاس کوچک و تولید پراکنده برق در کشور است.

وی با اشاره به صدور مجوز خرده فروشی برقی برای شرکت‌های بخش خصوصی در کشور، خاطرنشان کرد: شرکت‌های خارجی می‌توانند در این حوزه‌ها هم سرمایه گذاری کنند.

«جو» مدیرعامل و مالک شرکت هگزینگ چین با اعلام آمادگی برای مشارکت و سرمایه گذاری برای اجرای طرح‌های مقیاس کوچک و تولید پراکنده برق در کشور، خاطرنشان کرد: علاوه بر این، امکان انتقال تکنولوژی و دانش در این بخش هم وجود دارد.