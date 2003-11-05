پيام تبريك رئيس جمهور به نخست وزيران قبلي و فعلي مالزي

به گزارش خبرگزاري مهر، خاتمي ابراز اميدواري كرد پيوندهاي مستحكم دو ملت و همكاري هاي خوب دولتين ايران و مالزي بيش از پيش گسترش و ارتقاء يابد.
رئيس جمهور همچنين در پيام جداگانه اي انتخاب " عبدالله احمد بداوي" نخست وزير جديد مالزي را تبريك گفت.
در بخشي از پيام خاتمي آمده است: اطمينان دارم كه مناسبات دوستانه و همكاري هاي جاري ميان جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مالزي با توجه به پيوندهاي ديني و فرهنگي دو ملت و در پرتو اراده سياسي و علايق مشترك في مابين بيش از پيش توسعه و تعميق يابد.
حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي، رئيس جمهور امروز طي پيامي به دكتر" ماهاتير محمد" نخست وزير پيشين مالزي، از تلاش هاي صميمانه وي در جهت اعتلاي روابط برادرانه دولت و ملت مالزي با دولت و ملت ايران و تعميق و تحكيم مناسبات دوستانه في مابين قدرداني نمود.
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