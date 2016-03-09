اعزام ۱۴۰۰نفر ازخانواده شهدای سراسرکشور به مناطق عملیاتی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هادی عسکری در نشست خبری با اصحاب رسانه که عصر امروز چهارشنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: شهدا زندگان جاویداند و «شهید» در آیات شریفه قرآن کریم زیباترین واژه است که نشان از شکوه و عظمت این واژه دارد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه امنیت موجود در نظام را مرهون خون پاک شهدا دانست و افزود: امنیت شرط لازم توسعه هر کشوری است و شهدا با خون خود ضامن امنیت این کشور شدند.

حجت‌الاسلام عسکری با اشاره به نامگذاری ۲۲ اسفند به نام روز شهید گفت: تا سال ۹۱ روز شهید آنچنان که باید در میان مردم تبلیغ نشده بود و رفته رفته در سال ۹۲ شاهد آشنایی ۱۴ درصد از مردم با روز شهید بودیم و در سال ۹۳ نیز ۳۵ درصد از مردم با این روز آشنا بودند.

وی ارتقا کیفیت برنامه‌های گرامیداشت روز شهید را سبب آشنایی بیشتر و بهتر مردم با این روز دانست و اظهار کرد: تاکید ریاست جمهور نیز بر برگزاری جلسات مربوط قانون خدمات جامع ایثارگران است که نخستین جلسه آن برگزار شد.

برگزاری همایش خاطره نویسی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های آزاد

حجت‌الاسلام عسکری اضافه کرد: جلسه کمیته ایثارگران به مناسب این ایام نیز در استان تشکیل شد و برنامه‌های مختلفی همچون درختکاری با نام شهیدان، یادواره‌های شهدا صورت گرفت و یا در حال انجام است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه از اعزام ۱۴۰۰ نفر از خانواده‌های معظم شهدای اقصا نقاط کشور به مناطق عملیاتی این استان خبر داد و بیان کرد: اعزام کاروان‌های راهیان نور از ۱۲ اسفند آغاز شده که با هر کاروان شامل ۱۰۰ تا ۱۲۰نفر از مناطق عملیاتی استان بازدید دارند.

حجت‌الاسلام عسکری برگزاری مراسم تجلیل از همسران و مادران شهدا را از برنامه‌های انجام شده در استان برشمرد و گفت: تجلیل از ۷۰ خانواده شهید شامل ۱۴۰ نفر انجام شدو نیز از مدیران ۱۰ اداره کل به دلیل همکاری مطلوب در برگزاری برنامه‌های مناسبتی با روز شهید تقدیر شد.

وی در ادامه تقدیر از مدیران ۱۰ مدرسه به دلیل برگزاری مراسمات ویژه شهید، پیاده‌روی در شهرستان هرسین، برگزاری مراسمات فرهنگی، وبلاگ نویسی و انشا نویسی را از دیگر اقدامات عنوان کرد و افزود: یک نفر از استان کرمانشاه رتبه برتر وبلاگ نویسی را به خود اختصاص داد.

حجت‌الاسلام عسکری از برگزاری همایش ملی خاطره‌نویسی با محوریت دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های آزاد به میزبانی استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این همایش در روز ۲۲ اسفند برگزار می‌شود همچنین تجلیل از نخبگان شاهد و ایثارگر استان انجام می‌شود.

سرکشی از ۳۱ هزار خانواده شهید و ایثارگر در دستور کار قرار دارد

وی بازدید و سرکشی از ۳۱ هزار خانواده شهید و ایثارگر استان کرمانشاه را از برنامه‌های بنیاد طی روزهای اخیر دانست و تصریح کرد: تاکنون از ۱۴ هزار خانواده ایثارگر و شهید در استان سرکشی به عمل آمد و به طور ویژه در هفته اخیر با ۹۹۶ خانواده معظم شهدا در استان دیدار شد و این برنامه همچنان ادامه دارد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه با اشاره به انجام تبلیغات روز شهید در رسانه‌ها، کاشت نهال در شهرستان‌ها به یاد شهدا افزود: برنامه اجرای نمایش تئاتر خیابانی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در حال انجام است و قرائت زیارت عاشورا و عطرافشانی و گلباران مزار شهدا نیز فردا ساعت ۱۰ صبح در مزار شهدای گمنان پارک کوهستان کرمانشاه انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام عسکری برگزاری مراسم ویژه روز شهید در ۲۲ مدرسه در روز ۲۲ اسفند، سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه در ۱۴ شهرستان با موضوع روز شهید، تجلیل از نخبگان برتر شاهد و ایثارگر استان را از برنامه‌های روزهای آتی عنوان کرد و افزود: بازدید رایگان عموم مردم از تمام موزه‌های استان در روز ۲۲ اسفند نیز تدارک دیده شده است.

وی با اشاره به وجود ۸۳۶ گلزار شهدا در استان کرمانشاه بیان کرد: ۹۶۲۳ مزار شهید در استان داریم که ۷۶۴۴ مزار بازسازی شده و بازسازی۱۹۷۹ مزار نیز در دست اقدام است.

لزوم استفاده از ظرفیت نخبگان برای رفع محرومیت از استان کرمانشاه

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه از اعزام ۲۲ پزشک ایثارگر به ۲۲ منطقه محروم استان کرمانشاه در روز ۲۲ اسفند برای انجام ویزیت رایگان خبر داد و افزود: چاپ کتاب «شهدای روحانی» به قلم حجت‌الاسلام اسماعیلی انجام شد و آثار چندرسانه‌ای شهید هاشم نوروزی «شهید والامقامی که در ۱۶ سالگی در آبادان مجروح و سال گذشته به شهادت رسید» تولید شد.

این مسئول با اشاره به ۹۸۰۰ شهید استان کرمانشاه بیان کرد: این استان افتخار تقدیم ۹ شهید مدافع حرم را دارد و با افتخار ۸۵۰ بانوی شهیده تقدیم نظام نمودیم که رتبه نخست از نظر تعداد بانوان شهیده را در کشور داریم.

حجت الاسلام عسکری با بیان اینکه ۲۰ هزار و ۵۰۰ جانباز سرافراز در استان کرمانشاه وجود دارد، افزود: از ۴۲ هزار آزاده کشور ۱۸۰۰ آزاده متعلق به استان کرمانشاه است.

مدیر کل بنیاد شهید استان کرمانشاه با اشاره به وجود بیش از ۷۰ نخبه شاهد و ایثارگر در استان گفت: برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای کرمانشاه با همکاری هیئت امنا مسجد جامع در دستور کار قرار دارد.

وی عدم احصا ایثارگران استان کرمانشاه را از مظاهر مظلومیت این استان دانست و گفت: مردم ما در دوران دفاع مقدس با مال و جان خود دفاع نمودند و این امتیازی ویزه و منحصر به فرد در استان است و متاسفانه تعداد واقعی ایثارگران استان احصا نشده است.

حجت‌الاسلام عسکری بیان کرد: استان کرمانشاه در دوران دفاع مقدس حامی و پشتیبان رزمندگان بود و ۱۱ یگان عملیاتی در استان مستقر بودند که در نوع خود بی‌نظیر است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه انقلاب اسلامی را متکی بر انسجام و اتحاد و همبستگی مردم دانست و تاکید کرد: عوامل عدیده‌ای سبب خروج سرمایه گذاران از این استان شده و به لحاظ اقتصادی باید توجه ویژه‌ای برای جبران عقب ماندگی استان شود.

وی استفاده از ظرفیت نخبگان را گامی در راستای رفع محرومیت از چهره استان کرمانشاه دانست و افزود: نخبگان فراوانی با ظرفیت‌های علمی، هنری و فکری وجود دارند که می‌توان از وجود آن‌ها استفاده کرد.

حجت‌الاسلام عسکری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر برنامه بنیاد شهید برای پرداخت معوقات بازنشستگی شهدا گفت: ۹۰ درصد از خانواده‌های شهدا به احترام شهدایشان پیگیر مطالبات خود نیستند اما بنیاد تلاش می‌کند در قالب طرح سپاس تا قبل از پایان سال و یا در سال ۹۵ معوقات بازنشستگی شهدا را به همسران و مادران شهدا پرداخت نماید.