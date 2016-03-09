شهرداری گرگان برای اجرای طرح عمرانی درختی قطع نمی کند

به گزاش خبرنگار مهر، حسین صادقو عصر چهارشنبه، در جشنواره جان جنگل با محوریت احیای درختان جنگلی و کاشت درخت به روش روت بال در پارک جنگلی النگدره گرگان، اظهار کرد: در سالیان گذشته و در شهرداری های استان شاهد بودیم که با انجام یک پروژه عمرانی تعداد زیادی از درختانی که در آن منطقه هستند، باید قطع شوند اما از امسال دیگر شاهد چنین موضوعی نخواهیم بود.

وی ادامه داد: در پروژه زیرگذر میدان معلم بیش از ۴۰ درخت قطع شد. به همین دلیل بر خود دانستیم تا یک چاره ای برای حل این مشکل پیدا کنیم تا بتوانیم درختان را از جایی به جایی دیگر منتقل کنیم.

او افزود: با هماهنگی با کارشناسان این امر در استان های همجوار موفق شدیم تا برای اولین بار در پروژه زیرگذر گلشهر به ناهارخوران درختان را به صورت روت بال توسط پیمانکار به مکان های دیگر انتقال دهیم.

صادقلو با بیان اینکه انتقال درختان در پروژه صیادشیرازی به ناهارخوران توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری گرگان انجام شد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این کار یک کار ساده است، به سازمان پارکها و فضای سبز توصیه کردیم تا انتقال درختان در پروژه زیرگذر صیادشیرازی به ناهارخوران توسط همکاران خودمان انجام شود.

شهردار گرگان گفت: جابجایی درختان در بدترین روزهای تابستان انجام می شد اما با این تفاصیل کمترین تلفات را در بین درختان داشتیم. برای اجرای پروژه های عمرانی و جابجایی درختان هیج دغدغه ای نداریم و این کار افتخار بزرگی است که نصیب شهر گرگان شده است.

۱۳۵ اصله درخت با استفاده از روش روت بال انتقال داده شد

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری گرگان هم گفت: در پروژه عمرانی زیرگذر گلشهر به ناهارخوران ۱۳۵ اصله درخت به روش روت بال برای اولین بار در استان به مکان های دیگیر انتقال داده شد.

یحیی ستوده نیا اظهار کرد: کاشت درخت و درختکاری مورد تاکید پیامبران و ائمه اطهار بوده است و امیدواریم که این کار ارزشمند برای اطاعت از ائمه انجام شود.

وی افزود: درختان را باید به عنوان فرزندان خود تلقی کنیم و مثل بچه های خودمان با آنها رفتار کنیم.

او با درباره کاشت درخت به روش روت بال گفت: روت به معنی ریشه و بال به معنی توپ است که معنای ریشه توپ دارد. در این روش درختان به همراه ریشه ها از خاک جدا می شوند و به مکان های دیگر انتقال داده می شوند.

ستوده نیا با بیان اینکه در پروژه زیرگذر گلشهر به ناهارخوران از این روش برای اولین بار در استان اضافه شد، خاطرنشان کرد: با اینکه خاک زیر پای درختان سست بود و فصل انجام این کار هم نبود، به جای اینکه درختان را قطع کنیم با استفاده از روش روت بال ۱۳۵ اصله درخت را از زیر خاک درآوردیم و برای استفاده به مکان های دیگر انتقال دادیم.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری گرگان ادامه داد: پس از پایان شهریورماه امسال بیش از ۹۰ درصد درختان سالم باقی ماندند و ۱۰ درصد دیگر نیز که از ابتدا مشخص بود عمر زیادی نخواهند داشت، از بین رفتند.

یحیی ستوده نیا بیان کرد: در پروژه زیرگذر صیادشیرازی به ناهارخوران نیز حدود ۱۰۰ اصله درخت جا به جا شد. با توجه به اجرای صحیح و موفقیت آمیز این کار، تصمیم به جابجایی ۴۰ درخت دیگر گرفتیم که همکاران بنده در فضای سبز شهرداری گرگان با ۷۲ ساعت بی خوابی این کار را به اتمام رساندند و درختان را به بلوار انتظامی انتقال دادند.

او با بیان اینکه شهردار گرگان تاکید زیادی بر قطع نکردن درختان داشت، گفت: در پروژه روگذر شهرک بهارستان نیز تا به امروز یک هزار و ۸۰ درخت خردسال تا سن ۲۰ سال را به صورت روت بال انتقال داده ایم.

ستوده نیا در پایان ابراز امیدواری کرد تا با استفاده از این روش دیگر هیچ درختی در اثر ساخت و ساز و پروژه های عمرانی در سطح شهر گرگان قطع نشود.