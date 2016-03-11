پوست اندازی بودجه نویسی پایتخت

علیرضا دبیر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که تحولات مدیریت شهر تهران با آغاز به کار شورای چهارم با سرعت بیشتری دنبال شد گفت: حال در نیمه سومین سال شورای چهارم؛ شاهد تغییرات اساسی در بودجه و حسابرسی شهرداری تهران هستیم. اولین تغییرات در بودجه سال ۹۳ دیده شد و تحولات اساسی در بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران محقق شد. در بودجه ۹۴ با سیستماتیک کردن بودجه راه بسیاری از تخلفات در بدنه شهرداری گرفته شد. در واقع گزارش های حسابرسی آگاهی بیشتری به اعضای شورای شهر تهران داد و این آگاهی به روند اصلاح بودجه کمک زیادی کرد.

وی ادامه داد : کمیسیون برنامه و بودجه شورا در روند تهیه گزارش های حسابرسی راه های جلوگیری از بندهای حسابرسی را انجام اصلاحات در ذیحسابی و اصلاح اساسی در بودجه نویسی شهرداری تهران پیش بینی کرد و بر این اساس برای انتخاب ذیحساب حتی در سازمان ها و شرکتهای شهرداری این مجموعه را موظف کردیم که از کارمندان رسمی استفاده کنند و با بالابردن جایگاه ذیحسابی و برگزاری کلاس های آموزشی سطح آگاهی و اعتبار ذیحسابان را ارتقا دادیم. این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که ذیحساب قدرت آن را دارد که پیش از رخ دادن تخلف جلوی روند اشتباه را بگیرد و می تواند با پایبندی به ساختار برنامه و بودجه هیچ سندی را خارج از چهارچوب قانون امضا نکند. نتیجه عملکرد ذیحسابان نیز به طور مستقیم در گزارش های حسابرسی نشان داده می شود. در واقع ذیحسابی و حسابرسی ضامن بودجه هستند.

دبیر با بیان این که افزایش اعتبار بودجه حمل و نقل عمومی با اولویت توسعه و احداث مترو اتفاق مثبت دیگری بود که در بودجه سال ۹۴ رخ داد گفت : در لایحه پیشنهادی شهرداری هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه مترو در نظر گرفته شده بود اما با نظر اعضای شورا این رقم در مصوبه بودجه سال ۹۴ به حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت؛ اعتباری که به طور کامل تخصیص یافته است. هر چند اگر همکاری دولت در این حوزه چشمگیر بود قطعا نتایج بهتری نیز در این حوزه در سطح شهر احساس می شد.

به گفته رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از تغییرات اساسی برنامه و بودجه شهرداری تهران؛ جلوگیری از صرف هزینه های اضافی و همچنین اجرای بودجه در چهارچوب برنامه بود. هر ساله با وجود تصویب برنامه و بودجه در شورا؛ شهرداری تهران درآمدهای اضافی اش را بدون برنامه و درنظر گرفتن اولویت های شهر در پروژه هایی که قابلیت پیشرفت با سرعت بیشتری داشتند هزینه می کرد. به عبارت دیگر با استفاده از اصطلاح «مازاد» در بسیاری از پروژه های عمرانی پایتخت تصمیمات سلیقه ای گرفته می شد. کمیسیون برنامه و بودجه شورا برای جلوگیری از ادامه این روند غیر از تاکید بر ضرورت فعال بودن کمیته تخصیص؛ شهرداری تهران را موظف کردیم کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون برنامه و بودجه در شهرداری تهران تشکیل دهند و با کمک این کمیسیون شهرداری بیش از قبل در چارچوب بودجه عمل کرد. این یکی از افتخارات شورای چهارم است.

دبیر اضافه کرد : از دیگر تحولات بودجه نویسی عوض شدن فرمت بودجه سال ۹۴ بود. فرمت بودجه به شکل هزینه ای و درآمد تعریف شد و با سیستمی کردن موافقت نامه های شهرداری برای اولین بار به دنبال تبادل موافقت نامه برای پروژه های هزینه ای هستیم.