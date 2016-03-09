تعاونی ها می توانند سهم بیشتری در اقتصاد کشور ایفا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز چهارشنبه در دیدار با سید حمید کلانتری معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استانداری اظهارداشت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید به همه ظرفیت های کشور توجه کنیم تا بتوان یه اشتغال و اقتصاد کمک کرد.

وی افزود: هنوز آثار تحریم ظالمانه دشمنان در بخش های مختلف دیده می شود و شاید تا سال آینده نیز بر کشور سایه افکن باشد لذا به نظر می رسد در شرایط پسا تحریم لازم است توانمندی های مغفول مانده را شناسایی و مورد توجه قرار دهیم.

استاندار یادآورشد: هر جا که کار به مردم سپرده شده دستاوردهای خوبی داشته است و در این شرایط هم باید به صورت واقعی امور را به نهادهای مردمی واگذار کنیم و فقط دولت نظارت کند و تصمیم گیری کند.

همتی یادآورشد: تعاونیها ظرفیت بسیار خوبی برای رونق بخشیدن به اقتصاد دارند که باید دراین شرایط از آن بخوبی بهره برداری کنیم.

وی افزود: تعاونیها با هزینه کمتر می توانند در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و حل مشکلات نقش موثری ایفا کنند و جوابگوی نیازهای کشور هم باشند.

استاندار گفت: رویکرد دولت توجه جدی به اشتغال است و در برنامه ششم توسعه تلاش خواهد کرد تا با رفع بیکاری و بهبود فضای کسب و کار رونق خاصی در این حوزه ایجاد شود.

همتی تصریح کرد: تنظیم سند اشتغال استان در حال انجام است که به صورت ویژه به تعاونی ها توجه شده و نقش قابل توجهی در آن برای اشتغال آفرینی توسط تعاونیها لحاظ کرده ایم و در این راستا کار ارزشمندی در تقویت تعاونی صورت گرفته است.

همتی به نقش تعاونیها در ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: در سال آینده با تدابیر انجام شده باید بتوان با ایجاد ۲۰ هزار شغل به رونق اقتصادی استان کمک کرد که این کار با همکاری همه دستگاهها و استفاده از ظرفیت های موجود محقق شدنی است.

وی افزود: در آینده ای نزدیک با راه اندازی دفتر سرمایه گذاری خارجی در مرکز استان روند سرمایه گذاری تسهیل خواهد شد.