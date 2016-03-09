به گزارش خبرنگار مهر، رضا چمن بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: امروز ۳۲ تخت مراقبتهای ویژه به تختهای ویژه بیمارستاهای استان اضافه شد.

وی با بیان اینکه در طول دو سال گذشته تعداد تختهای مراقبتهای ویژه در بیمارستانهای استان به ۴۷ مورد افزایش یافته بود، اظهار داشت: در دولت یازدهم و با اجرای طرح تحول سلامت تعداد ۱۸ تخت در این دوسال به تختهای ویژه بیمارستانهای استان اضافه شده است.

وی تعداد تخت های بیمارستهای استان تا قبل از دولت یازدهم را ۲۹ تخت عنوان کرد و گفت: برای خرید و تجهیز ۳۲ تخت جدید افزون بر ۱۴۳ میلیارد ریال هزینه شد و از این ۳۲ تخت، ۲۲ تخت در یاسوج، پنج تخت در گچساران و پنج تخت نیز در بخشهای مراقبت‌های ویژه در دهدشت توزیع شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تخصیص این تختها را در بخش مراقبت های ویژه نوزادان، بزرگسالان، اطفال و عمومی عنوان کرد و افزود: بیمارستان امام خمینی دهدشت فاقد تخت های مراقبت ویژه نوزادان بود که امروز تعدادی از این تخت ها به این بیمارستان اختصاص یافت.

چمن با اشاره به مزایای بخش های مراقبت های ویژه در بیمارستانها اظهار داشت: در این بخشها بیماران خاصی که نیاز به مراقبت های ویژه دارند از سوی پرسنل آموزش دیده به طور اختصاصی و به صورت مداوم تحت نظارت دقیق قرار می گیرند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تاخیر در پرداخت مطالبات بخش درمان استان گفت: بیمارستان های استان از سازمان‌های بیمه‌گر ۶۰۰ میلیارد ریال مطالبه دارند.

چمن افزود: امیدواریم که با پرداخت این مطالبات وضعیت پرداختی ها در بخش درمان بهبود یابد.