برترین های مسابقات قرآن تامین اجتماعی در استان بوشهر تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، یونس خسروانی مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر در این آئین که امروز برگزار شد، گفت: در حال حاضر می بینیم که علیرغم فعالیت های گسترده کانونها، موسسات و مراکز مختلف قرآنی در سطح کشور اما آسیب های اجتماعی هم در کشور وجود دارد که نشان می دهد آنطور که باید در عمل در عملی شدن دستورات قرآن موفق نبوده ایم.

خسروانی ابراز داشت: کسانی که در زمینه قرآن پژوهی و مفاهیم قرآنی فعالیت می کنند باید این موضوعات را آسیب شناسی کرده و درصدد رفع آنان برآیند چرا که این امر مهمتر از کسب هر مقامی در زمینه قرآن است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر با تاکید بر اینکه ایران اسلامی باید با توجه به فعالیت های گسترده ای که در زمینه مسایل دینی و قرآنی دارد، توسعه یافته ترین کشوردر این زمینه باشد، افزود: اگر امروز در چنین وضعیتی نیستیم باید به دلایل آن اندیشید و برای آن تدبیر اتخاذ کرد.

برترین های قرآنی، از لحاظ کاری هم در سطح کشور برتر باشند

خسروانی در عین حال گفت: فعالان قرآنی باید سعی کنند هرجا هستند الگوی سایرین باشند و در کنار فعالیت های قرآنی خود، در زمینه کاری و انجام تعهد و مسئولیت خود نسبت به سازمان هم سرلوحه دیگر همکاران بوده و در سطح کشور برتر باشند.

وی افزود: به دست اندرکاران ترویج قرآن در این اداره کل پیشنهاد می کنم در زمینه افزایش اثربخشی قرآن بر فضای اداره بررسی های بیشتری داشته باشند چرا که این فعالیت ها زمانی مفید است که اثربخشی آن قابل لمس باشد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر با قدردانی از فعالان فرهنگی و مذهبی تامین اجتماعی استان اظهار داشت: از هر نوع فعالیتی که باعث ترویج عملی قرآن در زندگی و کار همکاران شود، حمایت خواهم کرد و بودجه لازم را در این زمینه اختصاص خواهم داد.

گفتنی است، هفدهمین دوره مسابقات قرآن تامین اجتماعی در بخش مقدماتی با شرکت 150 نفر از همکاران بیمه و درمان استان در آذرماه سالجاری و در رشته های مفاهیم، قرائت، ترتیل، حفظ و اذان برگزار شده بود که از این تعداد، 25 نفر به رتبه های اول تا سوم استان دست یافتند و به مرحله نهایی که در بهمن ماه سالجاری در مشهد مقدس برگزار شد، راه یافتند.

لازم به ذکر است، در مسابقات کشوری تامین اجتماعی، دو نفر از همکاران بیمه ای و پنج نفر از همکاران درمانی حضور داشتند که در نهایت زینب خنسیر و سیده سکینه موسوی موفق به کسب مقام دومی در رشته های قرائت و حفظ قرآن کریم شدند.