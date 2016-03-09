۱۸ شهید گمنام در فارس تشییع و تدفین می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی کنگره شهدای فارس، جواد قناعتی با اشاره به حضور کاروان شهدای گمنام در فارس افزود: در ایام فاطمیه ۱۸ شهید گمنام در ۱۱ نقطه فارس تشییع و تدفین میشوند.
وی با بیان اینکه پیش از این بنا بود، ۲۱ شهید گمنام در فارس تدفین شوند که این تعداد به ۱۸ شهید گمنام و یک شهید با نام به نام «محمدرضا طبایی» رسید، گفت: شهرستانهای شیراز، لامرد، جهرم، کازرون و اشکنان میزبانان این شهدا هستند.
قناعتی با اشاره به اینکه پیکر مطهر ۱۰ شهید گمنام در ۵ دانشگاه فارس تشییع و تدفین شدند، گفت: این مراسمها روز گذشته با حضور اقشار مختلف مردم در دانشکده علوم قرآنی شیراز، دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی لامرد و دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار شد.
رئیس کنگره سرداران و ۱۵ هزار شهید فارس با بیان اینکه تاکنون پیکر مطهر ۱۰ تن از این شهدا تشییع و تدفین شدهاند، گفت: مابقی شهدا طی روزهای ۲۰، ۲۲ و ۲۳ اسفندماه جاری در نقاط مختلف فارس تشییع و تدفین خواهند شد.
وی اضافه كرد: به یاری خدا مراسم تشییع و تدفین پیکرهای ۸ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در تیپ زرهی شیراز، پادگان هوایی نهسا، پادگان دریایی بعثت، ادارهکل اطلاعات، شهرک گلستان شیراز و اشکنان برگزار خواهند شد.
قناعتی ضمن دعوت از اقشار مختلف مردم جهت حضور در این مراسمهای معنوی پیکرهای مطهر اسطورههای حماسه و ایثار، گفت: این شهدا همگی در مناطق و عملیاتهایی تفحص شدهاند که رزمندگان فارس در آنجا حضور داشتند.
نظر شما