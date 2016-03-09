۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۵۶

تعطیلی دو راکتور در فوکوشیمای ژاپن

منابع ژاپنی از تعطیلی دو راکتور هسته ای در استان فوکوشیمای ژاپن با حکم دادگاهی در این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسیا تایمز، دادگاهی در ژاپن حکم به تعطیلی دو راکتور هسته ای در این کشور داد. به گفته دادگاه، قوانین منطقه فوکوشیما در ژاپن قاضی را متقاعد کرده تا به این حکم تن در دهد.

این حکم در آستانه پنجمین سالگرد فاجعه فوکوشیما صادر شده است. حادثه مذکور منجر به تعطیل شدن ده ها راکتور هسته ای در سرتاسر ژاپن شد. کارشناسان معتقدند این فاجعه، وحشتناک ترین حادثه نسل ژاپن بوده است.

بر اساس این گزارش، راکتور های تعطیل شده، راکتورهای تولید برق تاکاهاما و کانسائی نام دارند که در فاصله ۳۵۰ کیلومتری غرب توکیو قرار گرفته اند.

گفتنی است، این دسته از قوانین محلی فوکوشیما در راستای افزایش امنیت و پس از رخداد حادثه فوکوشیما در سال ۲۰۱۱ وضع شد.

