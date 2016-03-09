به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل تیرانداز عصر چهارشنبه، در نشست خبری با رسانه ها، اظهار کرد: ۱۷۰ روستای استان گلستان تحت پوشش مراکز فنی و حرفهای هستند که ضریب نفوذ ۱۷ درصدی روستاهای استان را نشان میدهد و باید در این بخش تلاش ویژهای شود تا میزان ضریب نفوذ بالاتر برود.
وی افزود: سال جاری، در صنایع، صنوف و شهرکهای صنعتی نیز ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ نفر ساعت آموزش برای دو هزار و ۲۷۰ نفر در ۹۵ حرفه برگزار شد و ۲۳ اتحادیه و ۲۷ واحد صنعتی بزرگ نیز با ما در ارتباط بودند.
تیرانداز از ارائه ۸۰ هزار نفر ساعت آموزش برای ۸۰۰ نفر و در ۶۱ دوره در مراکز ماده ۱۶، سکونتگاههای غیررسمی و مرکز درمانی اجباری توسکستان خبرداد.
وی اظهار کرد: در بخش مهارتهای پیشرفته ۸۳ هزار و ۷۰۰ نفر ساعت آموزش برای یک هزار و ۲۹۶ نفر در ۲۱ حرفه انجام شد و ۳۷ موسسه، آموزشگاه و دانشگاه نیز درزمینهٔ آموزش با ما همکاری میکنند.
مدیرکل فنی و حرفهای گلستان تصریح کرد: امسال در مراکز ثابت شهرستانهای استان گلستان ۶۶۱ دوره آموزشی با دو میلیون و ۸۰ هزار نفر ساعت برای ۹۰۴ هزار نفر و در ۲۵۲ دوره برگزارشد.
وی بیان کرد: در بخش آموزش روستایی و عشایری نیز ۵۴۹ هزار نفر ساعت در قالب چهار هزار و ۶۰۰ نفر، ۳۰۷ دوره و ۱۰۹ حرفه آموزش اجراشده است که در این بخش ۶۰ درصد مخاطبان بانوان و ۴۰ درصد آقایان بودهاند.
تیرانداز گفت: در کانونهای اصلاح و تربیت و ندامتگاهها نیز ۱۱۷ هزار نفر ساعت آموزش برای یک هزار و ۲۲۰ نفر در ۴۸ حرفه و ۱۶ کارگاه برگزار شد، همچنین برای نیروهای نظامی و انتظامی نیز ۹۰ هزار نفر ساعت آموزش برای یک هزار و ۸۰ نفر و در ۳۶ حرفه اجرا شد.
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