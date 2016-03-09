احداث ۷۰ هکتار پارک و فضای سبز در شهر یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جاوید بعدازظهر چهارشنبه در آیین کاشت نهال در پارک چشمه نباتی یاسوج در جمع خبرنگاران افزود: پارک باوان شهر یاسوج، و پارکهای ولایت، غدیر و چشمه نباتی از مهمترین طرح های عمرانی در حال اجرا در شهر یاسوج هستند.

جاوید بیان داشت: این پارکها و فضای سبز در قالب چهار پروژه عمرانی در حال اجرا هستند و برخی از این طرحها ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

وی اظهار کرد: برای تکمیل و بهره برداری از این چهار پروژه افزون بر ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

شهردار یاسوج تعداد پارکهای شهر یاسوج را ۲۴ پارک عنوان کرد و اظهار داشت: در این شهر ۱۷ پارک محله ای، پنج پارک عمومی و دو پارک جنگلی احداث شده است.

جاوید افزود: فضای دارای چمن شهر ۵۰۰ هزار مترمربع است که در این فضاها و در میادین شهر نیز ۱۰ هزار متر مربع گل فصلی کاشته شده است.

وی با اشاره به شروع سفرهای نوروزی تصریح کرد: این شهر مکان مناسبی برای تعطیلات نوروزی هموطنان است و طبیعت بکر و زیبای شهر آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است.