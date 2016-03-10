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۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۵۱

روز جمعه طی مراسمی انجام می شود؛

گلریزان ورزشی ها برای آزادسازی محیط بان دربند دنا

گلریزان ورزشی ها برای آزادسازی محیط بان دربند دنا

دفتر محیط زیست وزارت ورزش و جوانان در نظر دارد با همکاری و مشارکت فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای، در مراسمی آخرین تلاشها را برای گردآوری کمک مالی و آزاد سازی محیط بان دربند دنا انجام دهد.

به گزارش خبرنگار مهر،در روزهای پایانی سال ۱۳۹۴ نیک اندیشان جامعه ورزش و هنر به همت دفتر محیط زیست  و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان  و با همکاری و مشارکت فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای گرد هم می آیند تا آخرین تلاش ها برای گردآوری کمک مالی برای آزادسازی محیط بان دربند دنا را بکار بندند.

این مراسم از ساعت ۱۷ تا ۱۹ روز جمعه ۲۱ اسفندماه به میزبانی زورخانه شهید فهمیده واقع در ضلع شمالی پارک شهر برگزار می‌شود .

انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران، موسسه آوای طبیعت پایدار، گنجه پشتیبان زیست بوم، جامعه یاوری فرهنگی و انجمن کوهنوردی ایران از جمله نهادهایی هستند که در این مراسم حضور دارند.

محیط بان دربند دنا چند سال گذشته در درگیری با شکارچیان غیر قانونی یکی از آنها را به قتل رسانده و تاکنون موفق به پرداخت دیه نشده است.

کد مطلب 3577183

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