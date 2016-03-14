ایجاد ۱.۷ میلیون شغل تعاونی/ بخش تعاون نیازمند توسعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحمید کلانتری از فعالیت ۵۰۰ تعاونی دانش بنیان در سطح کشور خبر داد و گفت: امیدواریم با حمایت مدیران ارشد استان ها، شاهد تقویت و گسترش آنها باشیم.

معاون وزیر کار افزود: تعاونی های دانش بنیان در صورت تقویت می توانند نقش مهمی را در حوزه فناوری و اقتصاد کشور ایفا کنند.

وی به تشریح نقش تعاون در اقتصاد کشور پرداخت و اظهارداشت: با توجه به شرایط کنونی و لزوم گام برداشتن به سمت اقتصاد مقاومتی و نیز به منظور پیاده کردن سیاست های مربوط به حوزه تولید و اشتغال، باید برای توسعه تعاونی ها تلاش کنیم.

معاون وزیر کار نزدیک ترین راهکار برای تحقق اهداف کشور در حوزه اشتغال را توسعه تعاون دانست و گفت: در این بخش می توان با صرف یک سوم هزینه سایر بخش ها نسبت به ایجاد فرصت های شغلی و ایجاد اشتغال ارزان اقدام کرد.

کلانتری از فعالیت ۱۰۰ هزار تعاونی در کشور خبر داد و گفت: از محل این تعاونی ها یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده است. وی از تعاون به عنوان یک موضوع مهم و جا افتاده در اقتصاد دنیا نام برد و افزود: در سطح جهان دو میلیون و ۶۰۰ هزار تعاونی وجود دارد که یک میلیارد نفر عضو آنها هستند.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با تاکید بر تلاش مدیران ارشد استان ها و دستگاه های اجرایی برای تقویت بخش تعاون تاکید کرد: تعاونی ها از ظرفیت بالایی برای رونق تولید و اشتغال برخوردار بوده که نباید تحت هیچ شرایطی از آنها غافل شد.

وی از عضویت نیمی از دهیاری های کشور در تعاونی های دهیاران خبر داد و خاطرنشان کرد: در سطح کشور شاهد فعالیت ۷۰۰ تعاونی دهیاران هستیم که این تعاونی ها با تجمیع منابع و امکانات بین چند دهیاری می توانند خدمات رسانی خود را افزایش دهند.

کلانتری از فراهم شدن مقدمات تشکیل ۸۰ تعاونی توسعه عمران در شهرستان ها و استان های مختلف کشور خبر داد و اظهارداشت: این تعاونی ها که با مشارکت دستگاه های اجرایی تشکیل می شوند در خدمت امور عمرانی و سازندگی مناطق خود قرار می گیرند.

معاون وزیر کار به نقش تعاونی ها در شبکه توزیع و مصرف کشور اشاره و تصریح کرد: نیمی از تعاونی های فعال در حوزه تولید فعالیت دارند که در شبکه مصرف تعاونی های کشور ۵ میلیون نفر عضو آن هستند. وی خواستار حمایت مدیران استان ها برای راه اندازی تعاونی های تامین نیاز در سطح شهرستان ها شد و ادامه داد: این تعاونی ها می توانند در یک رسته شغلی یا تولیدی ایجاد شده و با صرف زمان و هزینه کمتر به تامین نیازهای خود بپردازند. از ایجاد تعاونی ها در خوشه های مختلف تولیدی حمایت می کنیم چرا که این کار می تواند با حذف واسطه ها، توان تولیدکنندگان را در بخش تامین نیازهای خود بالا ببرد.