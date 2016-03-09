رایزنی انگلیس با شرکای اروپایی اش برای تجارت با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رویترز»، «سجاد جاوید» وزیر بازرگانی انگلیس گفت: انگلیس با شرکای اروپایی خود در خصوص تسهیل تاثیرات محدودیتهای بانکی در تجارت با ایران رایزنی می کند. وی افزود انگلیس تفاهمنامه‌ای را برای تسهیل بودجه صادرات به امضا رسانده است.

تحریمهای بین المللی شامل محدودیتهای بانکی که بر ایران تحمیل شده بود در ماه ژانویه تحت معاهده‌ای بین ایران و قدرتهای جهانی پایان یافت و ایران موافقت کرد که برنامه‌های هسته ای خود را مهار کند.

اما اقدامات آمریکا شامل تحریم تجارت دلاری با ایران و جلوگیری کردن از ارتباط بانکهای آمریکایی با ایران در روابط تجاری همچنان برقرار است. این موضوع باعث شده بانکهای غیرآمریکای و شرکتهای بیمه به دلیل عدم شفافیت و از بیم اینکه اینگونه اقدامات گریبانشان را بگیرد در تجارت با ایران محتاطانه رفتار کنند.

«نورمن لمونت» وزیر سابق خزانه داری انگلیس و سفیر تجارت انگلیس در حوزه ایران طرح کلی از مشکلات با ایران را ترسیم کرده و می گوید کوشش زیادی کرده که روسای بانکهای لندن با هیئتی که اخیرا از بانک مرکزی ایران به آنجا رفته بودند دیدار داشته باشند.