تلفات تصادفات رانندگی در لرستان ۹.۶ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحمانی شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه حمل و نقل و ایمنی سوانح رانندگی لرستان با اشاره به اینکه در ۱۱ ماهه سالجاری در تصادفات درون شهری ۵۳ نفر فوتی داشته ایم، اظهار داشت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در تصادفات برون شهری ۳۲۴ نفر تلفات داشته ایم، تصریح کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش یافته است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان ادامه داد: تعداد تلفات تصادفات روستایی لرستان در ۱۱ ماهه سالجاری ۲۴ نفر بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷.۳ درصد کاهش یافته است.

رحمانی با اشاره به اینکه میزان کل تلفات تصادفات در لرستان ۹.۶ درصد کاهش یافته است.