خانه سلامت دختران فراری در ساری راه اندازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید آیت‌الله موسوی شامگاه چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به راه‌اندازی خانه سلامت دختران فراری، اذعان داشت: در این سرای سلامت از دختران فراری نگهداری و برای ساماندهی آن‌ها اقداماتی صورت می‌گیرد.

رئیس اداره بهزیستی ساری با اشاره به جامعه هدف تحت پوشش این نهاد، گفت: در شهرستان ساری هفت هزار و ۹۸ نفر تحت پوشش بهزیستی ساری هستند که به آن‌ها خدمات در زمینه‌های مختلف ارائه می‌شود.

وی با اعلام اینکه ارائه خدمات به معلولین در چند بخش صورت می‌گیرد، اظهار داشت: خدمات توان‌بخشی، بهداشتی و ارائه تجهیزات به معلولین در برنامه‌های کاری این نهاد است.

وی بابیان اینکه معلولین در دو مرکز روزانه و شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند، افزود: در این مراکز هزینه‌های بیشتر با بهزیستی و مابقی با خانواده‌های آن‌ها پرداخت می‌شود.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان ساری به مراکز نگهداری سالمندان در سطح شهرستان اشاره و تصریح کرد: برای نگهداری سالمندان دو مرکز شبانه‌روزی و دو مرکز روزانه تحت نظارت بهزیستی و پرداخت یارانه در سطح شهرستان فعالیت و به خدمات‌رسانی می‌پردازند.

موسوی در خصوص ساخت مسکن معلولین با اشاره به ورود خوب بهزیستی، افزود: در خصوص ساخت مسکن روستایی بخشداران و به‌ویژه دهیاران تفاهم‌نامه‌ای با اداره بهزیستی برای صدور مجوز رایگان امضاء کرده‌اند.

وی با اعلام اینکه در بخش مسکن معلولین هزینه انشعاب آب، برق و گاز برای یک‌بار مددجویان تحت پوشش معاف خواهند بود، تصریح کرد: در بخش مسکن کمک بلاعوض برای معلولین از سقف ۵۰۰ هزار تومان تا چهار میلیون تومان است.

رئیس اداره بهزیستی ساری از پرداخت شش میلیون تومان ودیعه مسکن به پنج مددجو تحت پوشش این نهاد خبر داد و افزود: در سال جاری چهار واحد مسکن به معلولین با مشارکت خیرین تحویل داده شد.

موسوی همچنین در خصوص رسیدگی به امورات زنان بی‌سرپرست، کودکان بی‌سرپرست، زنان خودسرپرست، ازکارافتادگی همسران، همسران متواری و زندانی، اذعان داشت: در این مورد ۶۹۰ نفر تحت پوشش بهزیستی هستند که از این تعداد ۶۸۲ نفر مستمری‌بگیر از ۵۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان که بستگی به تعداد افراد خانوار پرداخت می‌شود.

وی به غربالگری زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: ۱۳۵ نفر مورد طرح غربالگری قرارگرفته‌اند که در این راستا ۸ میلیون و ۶۰ هزار تومان پرداخت شد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان ساری با اشاره به مهدکودک‌های مناطق محروم و روستاها، اظهار داشت: در روستاها و حاشیه شهرها کودکان معرفی‌شده به مهدکودک‌ها مابه‌التفاوت هزینه را که برای ۱۶۰ کودک ۴۲ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان بهزیستی پرداخت کرد.

موسوی در مورد فرزندخواندگی توسط اداره بهزیستی، افزود: در بهزیستی مازندران تعداد کودکان پایین و تعداد متقاضیان بسیار است.

رئیس اداره بهزیستی ساری بیان کرد: در مرکز ساماندهی کودکان خیابانی تا ۲۱ روز فرصت ساماندهی آن‌ها وجود دارد که اولویت آن برگشت آن‌ها به سمت خانواده‌ها و بستگان و در اولویت دوم به مراکز شبه خانواده تحویل داده شوند.

موسوی با اشاره به اینکه در سال جاری ۴۰۰ نفر در مراکز اقامتی میان‌مدت بستری که از این تعداد ۳۰ نفر بهبودیافته‌اند و ۱۰ درصد اعتبارات اشتغال تا سقف ۱۵ میلیون تومان دریافت کرده‌اند.

وی به طرح کاهش طلاق در سطح جامعه اشاره کرد و گفت: در ۹ ماه سال جاری از هزار و ۳۹۱ مورد ۱۲۰ زوج به سازش رسیده‌اند که این مسئله بسیار امیدوارکننده است.

رئیس اداره بهزیستی ساری بابیان اینکه در راستای اشتغال نظام خوب ورود پیدا کرد، گفت: برای اشتغال ۱۷۱ نفر به بانک معرفی‌شده‌اند که از این تعداد برای ۱۶۰ نفر یک میلیارد و ۹۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اختصاص یافت و بقیه در حال اجرا یا با مشکل ضمانت مواجه هستند.

موسوی در خصوص مشارکت‌های مردمی، اذعان داشت: اعتبارات دولتی در همه حوزه‌ها پاسخگو نیست و باید از مشارکت مردم به‌صورت نقدی، غیر نقدی و خدماتی استفاده کرد و در راستای مشارکت مردمی مراکز دولتی ۱۲۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به‌صورت نقدی، ۵ ۶۲ میلیون و ۵۱۵ هزار تومان به‌صورت غیر نقدی ارائه داده شد.