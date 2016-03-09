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۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۲۳:۲۷

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

۹۰۰ کیلومتر از راه‌های لرستان برای ایام نوروز خط‌کشی شد

۹۰۰ کیلومتر از راه‌های لرستان برای ایام نوروز خط‌کشی شد

خرم آباد - مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان از خط کشی و آماده سازی ۹۰۰ کیلومتر از جاده های لرستان برای ایام نوروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه حمل و نقل و ایمنی سوانح رانندگی لرستان با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری ۴ هزار و ۷۳۰ کیلومتر از محورهای لرستان خط کشی شده است، اظهار داشت: طی سه هفته گذشته در راستای آماده سازی محورها برای مسافران نوروزی، ۹۰۰ کیلومتر از راه های استان خط کشی شده است.

وی با بیان اینکه اقدامات لازم برای افزایش روشنایی جاده های استان صورت گرفته است، تصریح کرد: ۳ مقطع قطعی روشنایی در جاده ها داشیم که رفع شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان با اشاره به اینکه ۳۰ بنر برای دادن هشدارهای لازم با رانندگان در ایام نوروز تهیه شده است، افزود: این بنرها در جاده های اصلی استان نصب می شوند.

ملکی با بیان اینکه در حوزه زیباسازی جاده ها نیز برنامه ریزی شده است، یادآور شد: نظافت همه محورها و نوسازی و تعویض گارد ریل ها در دستور کار است.

کد مطلب 3577217

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