ایام نوروز فرصتی طلایی برای نمایش اقتدار علمی و فرهنگی شهرضا

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم جافری شامگاه چهارشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار کرد: مردم همیشه در صحنه شهرضا با حضور حداکثری خود در انتخابات هفتم اسفندماه برگ زرین دیگری بر افتخارات این کهن دیار افزودند و مسئولان باید با خدمت رسانی شایسته قدردان این مجاهدت ها و ایثارگری های بزرگ و جاودانه باشند.

وی افزود: هفدهم اسفندماه یادآور آسمانی شدن سردار شهید همت برای مردم ایران زمین و آزادی خواهان جهان از جایگاه فاخری برخوردار است و برهمین اساس نسبت به نامگذاری این روز بزرگ به عنوان روز شهرضا اقدام شده است.

بدهی ۲۰۰ میلیارد ریالی شهرداری شهرضا در سالجاری

شهردار شهرضا با بیان اینکه واقعیت گرایی و حقیقت گویی از مهم ترین ارکان مدیریت سالم و پویا در عصر حاضر به شمار می رود، بیان داشت: از اوایل آبان ماه سالجاری که به عنوان شهردار شهرضا مشغول فعالیت شدم این مجموعه با بدهکاری کلان در حدود ۲۰۰ میلیارد ریال مواجه بود که این رقم برابر با ۶۰ درصد بودجه شهرداری شهرضا در سالجاری است.

وی اضافه کرد: برهمین اساس در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به تشکیل کمیته ای متشکل از افراد متخصص ومجرب در شهرداری به منظور سامان دهی به وضعیت بدهی های موجود اقدام شد و در نتیجه فرآیند انجام تعهدات به مطالبه گران در موعد مقرر در مرحله اجرایی قرار گرفت.

انجام فرآیند تقسیم بندی فضای شهری شهرضا برمبنای اصل توسعه یافتگی

جافری با اشاره به اینکه در راستای تحقق اصل توسعه متوازن شهری سیاست گذاری های مناسبی انجام گرفته است،عنوان کرد: در همین زمینه نسبت تقسیم فضای شهری به پنج نقطه اقدام شده است و انتظار می رود مطابق برنامه ریزی های انجام گرفته، شاهد تمرکز زدایی از امکانات و خدمات شهری به تمامی نقاط موجود باشیم.

وی با بیان اینکه به لحاظ فرسودگی گسترده برخی نقاط شهری شهرضا امکان تعریف طرح های بزرگ در این مناطق وجود ندارد، متذکر شد: براساس اینکه شهرداری شهرضا در حوزه بودجه بندی و تحقق بودجه با نارسایی های گسترده ای مواجه است امکان تعریف طرح های کلان در بافت فرسوده وجود ندارد اما از حداکثر ظرفیت های موجود برای توسعه متوازن شهری استفاده می شود.

شهردار شهرضا با بیان اینکه در دوران گذشته نسبت به بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی در پروژه های شهری کم توجهی های گسترده ای انجام گرفته است،بیان داشت: بر همین اساس واگذاری برخی خدمات شهری و به خصوص مدیریت کشتارگاه نیمه صنعتی شهرضا به بخش خصوصی اقدام شده و انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد گستردگی دامنه بهره گیری از توانمندی های بخش خصوصی در پروژه های شهری شهرضا باشیم.

اتمام عملیات احداث خیابان برج عسگر مهم ترین اولویت عمرانی شهرداری

وی در ادامه سخنان خود با تاکید براینکه حل مشکلات ترافیکی با محوریت هم فکری و هم اندیشی با متخصصان مجرب و متعهد در دستور کار شهرداری شهرضا قرار گرفته است، یادآور شد: طرح احداث خیابان برج عسگر به عنوان یک طرح اصولی ،مهم و سازنده در نقطه مرکزی شهر قرار گرفته و تاکنون با پیشرفت ۹۰ درصدی در حوزه آزادسازی و زیرسازی پیشرفت داشته است و در آینده نزدیک با انتقال تاسیسات موجود در محل اجرای این پروژه عملیات نهایی احداث این خیابان محقق می شود.

جافری ادامه داد: با افتتاح خیابان برج عسگر بخش قابل توجهی از مشکلات ترافیکی بافت مرکزی شهر شهرضا حل می شود و بر همین اساس از تمامی امکانات و ظرفیت های شهرداری برای اتمام این طرح در ماه های آینده بهره گیری می کنیم.

حل مشکلات سازمان اتوبوس رانی شهرضا با واگذاری به بخش خصوصی

شهردار شهرضا با بیان اینکه سازمان اتوبوس رانی شهرضا در ماه های گذشته با مشکلات مالی مواجه شده است، عنوان کرد: این سازمان در طول ماه بالغ بر۸۶۰ میلیون ریال برای تامین حقوق نیروهای خود برای شهرداری شهرضا هزینه داشته است و تداوم این روند حوزه مدیریت شهری را با مشکلات بزرگی مواجه می کرد.

وی بیان داشت: برهمین اساس نسبت به تعریف طرح واگذاری این سازمان به بخش خصوصی اقدام شده و انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد حل و فصل مشکلات این مجموعه باشیم.

ساختار سازمانی شهرداری شهرضا توسعه یافته نیست

جافری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه شهرداری شهرضا به لحاظ سابقه فعالیت جزو شهرداری های برجسته کشور محسوب می شود، گفت: شهرداری شهرضا با سابقه ۹۴ سال فعالیت در حوزه مدیریت شهری تاکنون در برخی حوزه های درون سازمانی پیشرفت چندانی نداشته است و برهمین اساس نسبت به پیگیری و اخذ مجوز برای ایجاد سازمان آرامستان ها، سازمان فضای سبز و سازمان حمل و نقل و پایانه شهرضا اقدامات قانونی لازم انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه مدیرت نوین شهری در عصر حاضر براساس اصل تخصص و تعهد سیاست گذاری می کند، متذکر شد: در دوران گذشته برخی افراد با تحصیلات، تخصص و تجربیات غیرمرتبط با حوزه مدیریت شهری در شهرداری شهرضا مشغول کار شده اند که این موضوع در گذر زمان مشکلات و نارسایی های گسترده ای را بر پیکره مدیریت شهری تحمیل می کند.

تعامل با نخبگان و مفاخر بومی در دستور کار معاونت فرهنگی شهرداری

شهردار شهرضا با اشاره به اینکه برقراری ارتباط اصولی و کارآمد با نخبگان و مفاخر از مهم ترین ارکان مدیریت پویای شهری در دنیای امروز به شمار می رود، افزود: شهرستان شهرضا از گذشته های دور به عنوان مهد زایش و پرورش انسان های بزرگ و صاحب اندیشه مطرح بوده و مدیریت شهری شهرضا بر مبنای لزوم هم اندیشی و هم فکری با این سرمایه های بزرگ نسبت به تعریف معاونت فرهنگی و اجتماعی در ساختار شهرداری اقدام کرده است.

ایام نوروز فرصت طلایی برای نمایش اقتدار علمی و فرهنگی شهرضا

وی با تشریح سیاست گذاری های شهرداری شهرضا برای توسعه و ترویج اهداف و برنامه های فرهنگی در ایام نوروز گفت: با انتخاب کارخانه تاریخی نوین به عنوان محل ستاد اسکان مسافران نوروزی، برنامه ریزی های گسترده ای در جهت معرفی ظرفیت های بزرگ علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهرضا به عنوان یک شهرستان شاخص در کریدور مرکزی کشور تدوین و اجرایی می شود.

جافری در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر چگونگی تدوین بودجه سال آینده شهرداری شهرضا افزود: در سال گذشته تدوین و تصویب بودجه شهری شهرضا به دور از اصول علمی و کارآمد مدیریت شهری بوده و در نتیجه بخش قابل توجهی از این بودجه در فاصله روزهای پایانی سال محقق نشده است.

وی اضافه کرد: در همین راستا بودجه سال آینده شهرداری شهرضا با رقمی بالغ بر۴۲۰ میلیارد ریال تصویب شده است.