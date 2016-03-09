همه گروههای مسلح در سوریه سلاح شیمیایی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک مقام سابق اف بی آی پلیس فدرال آمریکا می گوید تنها گروه داعش نیست که در سوریه از سلاح های شیمیایی استفاده می کند بلکه همه گروههای مخالف نیز به این سلاح ها دسترسی دارند.

«کولین راولی» افسر ارشد سابق در پلیس فدرال آمریکا می گوید نه تنها داعش در سوریه به سلاح های شیمیایی دسترسی دارد بلکه گروههای تروریستی مثل النصره و دیگر گروهها نیز به این سلاح ها دسترسی دارند.

سه هفته پیش جیمز کلاپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا در کنگره از دسترسی گروههای تروریستی در سوریه به سلاح های شیمیایی خبر داده بود.

راولی در مصاحبه با راشا تودی گفت: تصور دسترسی داعش به این سلاح ها امروز به واقعیت تبدیل شده است و دیگر گروهها نیز به این سلاح ها دسترسی دارند.

در فوریه سال ۲۰۱۶ گزارش های بسیاری از شمال عراق از مسمومیت با گاز کلرین استفاده شده توسط داعش منتشر شده است.