  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۰:۲۶

همه گروههای مسلح در سوریه سلاح شیمیایی دارند

همه گروههای مسلح در سوریه سلاح شیمیایی دارند

یک مقام سابق اف بی آی اعتقاد دارد بسیاری از گروههای تروریستی در سوریه مثل داعش به سلاح شیمیایی دسترسی دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک مقام سابق اف بی آی پلیس فدرال آمریکا می گوید تنها گروه داعش نیست که در سوریه از سلاح های شیمیایی استفاده می کند بلکه همه گروههای مخالف نیز به این سلاح ها دسترسی دارند.

«کولین راولی» افسر ارشد سابق در پلیس فدرال آمریکا می گوید نه تنها داعش در سوریه به سلاح های شیمیایی دسترسی دارد بلکه گروههای تروریستی مثل النصره و دیگر گروهها نیز به این سلاح ها دسترسی دارند.

سه هفته پیش جیمز کلاپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا در کنگره از دسترسی گروههای تروریستی در سوریه به سلاح های شیمیایی خبر داده بود.

راولی در مصاحبه با راشا تودی گفت: تصور دسترسی داعش به این سلاح ها امروز به واقعیت تبدیل شده است و دیگر گروهها نیز به این سلاح ها دسترسی دارند.

در فوریه سال ۲۰۱۶ گزارش های بسیاری از شمال عراق از مسمومیت با گاز کلرین استفاده شده توسط داعش منتشر شده است.

کد مطلب 3577225

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها