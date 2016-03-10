نبود مدیریت یکپارچه مهمترین مشکل حوزه عمران شهری در کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق وجدی چهارشنبه شب در اختتامیه دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی عمران شهری با نگرش فناوری های نوین که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، گفت:در سنوات گذشته دستگاه های دولتی با نگاه بخشی به مردم خدمات ارائه می کردند و همین مسئله موجب شده که مردم عادت کنند به اینکه شاغلان در ادارت کارکنند وآنها فقط نظاره گرباشند.

وی با اشاره به اینکه در دنیا به موضوعات ومباحث عمرانی به ویژه عمران شهری مانند کشورما نگاه نمی کنند، اظهارداشت: مسئولان در سایر کشورهای دنیا سعی می کنند مردم را درگیر مسئله کنند و هیچ پروژه ای را بدون حضور مستقیم مردم به اجرا در نمی آورند.

وی عنوان کرد: در دولت یازدهم در تمامی طرح ها و تحقیقات با نگاه کاربردی استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است.

وجدی بزرگترین مشکل موجود در حوزه عمران شهری را نبود مدیریت یکپارچه خواند و بیان کرد: یکپارچگی در تصمیم گیری و برنامه ریزی یکی از نیازهای ضروری امروز در جامعه ما است.

مدیرکل راه وشهرسازی استان کردستان ادامه داد: در صورتیکه نگاه موضوعی و دقیقی به نیازهای شهری داشته باشیم از هدر رفت منابع مالی و انسانی می توانیم جلوگیری کنیم و بازده و راندمان کار را افزایش دهیم.

وجدی عنوان کرد: مدیریت یکپارچه از سرگردانی و بلاتکلیفی مردم جلوگیری کرده و موجب رضایت آنها خواهد شد.

وی از دیگر مشکلات حوزه عمران شهری سنندج را رشد حاشیه نشینی ذکر کرد و گفت: در یک سال اخیر دو شرکت مهندسی مشاوررا برای مطالعه در خصوص بافت های حاشیه ای شهر سنندج بکار گرفته ایم.

وی از جذب واستخدام ۱۱۴ فارغ التحصیل دانشگاه هم در این اداره کل خبرداد و اظهارداشت: البته این تعداد استخدامی را تحول به حساب نمی آوریم مگر اینکه این افراد با دانش و آگاهی خود در مجموعه ما تحول ایجاد کنند.

مدیرکل راه وشهرسازی استان کردستان از برگزاری مسابقه ای در خصوص ارتباط بین حمل و نقل شهری با حمل و نقل حومه ای خبرداد وافزود: درشهرهایی رو به رشدی که به سمت کلان شهر شدن درحال حرکت اند باید حمل و نقل حومه ای و درون شهری برای آن تعریف و طراحی شود.

وجدی ادامه داد: هر یک از دانشجویانی هم که در حوزه معماری و شهرسازی می توانند در این مسابقه شرکت کنند وطرحی را ارائه دهند.