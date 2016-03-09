قانون وضعیت فوق العاده آمریکا علیه ایران تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد با وجود توافق هسته ای و اجرای برجام وضعیت فوق العاده در قبال ایران همچنان ادامه خواهد داشت.

کاخ سفید در این بیانیه اعلام کرد: با وجود اینکه توافق هسته ای ایران موجب برداشته شدن بسیاری از تحریم های اقتصادی علیه این کشور شده است ولی هنوز تحریم های غیر هسته ای به قوت خود باقی است.

باراک اوباما در این بیانیه اعلام کرد: هرچند توافق هسته ای برای آمریکا همچنان ادامه خواهد داشت ولی از نظر سیاست خارجی آمریکا ایران هنوز برای امنیت ملی این کشور یک تهدید محسوب می شود.

وی گفت: قانون گذشته وضعیت فوق العاده آمریکا در قبال ایران همچنان ادامه می یابد. گفتنی است آمریکا در سال ۱۹۹۵ قانونی امضا کرد که طی آن نسبت به ایران وضعیت فوق العاده امنیتی به اجرا درآمد.