نوع جدیدی از تب برفکی شیوع پیدا کرده است

محمد رشید کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیماری تب برفکی در برخی از استان های کشور دیده شده است، افزود: در این راستا باید دامداران زنجانی هم اصول بهداشتی را جدی بگیرند.

وی اظهار کرد: نوع جدیدی از تب برفکی که در کشود وجود نداشت و در حال حاضر شیوع پیدا کرده می کند.

مدیر کل دامپزشکی استان زنجان گفت: در این راستا اجرای طرح مایه کوبی علیه بیماری تب برفکی برای کلیه دام های استان زنجان و در گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی انجام می شود.

کرمی تاکید کرد: تب برفکی نوعی بیماری ویروسی و به شدت واگیردار است که سریع منتشر می شود.

وی گفت: کنترل بیماری تب برفکی به خاطر اینکه بسیار شیوع پیدا می کند و واکسیناسیون دام ها به تنهایی قادر به کنترل و پیشگیری بیماری نمی باشد بنابراین باید مقررات و ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای نیز رعایت شود.

مدیر کل دامپزشکی استان زنجان یاد آورشد: بیماری تب برفکی به علت اینکه از طریق بازدم و تنفس وتجهیزات و حشرات دام آلوده دیگر دام ها را هم بیمار می کند بنابراین.

کرمی علایم بیماری تب برفکی را زخم در دهان، زبان، پستان و سم عنوان کرد و افزود: در حال حاضر تب برفکی بیش از یک میلیون دام در استان زنجان را تهدید می کند که باید تمهیدات لازم در دستور کار دامداران قرار گیرد.

مدیر کل دامپزشکی استان زنجان ادامه داد: در حال حاضر مایه کوبی دام ها انجام می شود و تاکنون بیش از چهار هزار دام در استان مایه کوبی شده است.