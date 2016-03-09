آزادی بیش از ۳۰ اسیر ایزدی از دست داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دفتر «امور ربوده شدگان ایزدی» از آزادی بیش از ۳۱ اسیر ایزدی از جمله چند زن و کودک از دست گروه تروریستی داعش خبر داد.

«حسین قائیدی» مسئول این دفتر روز چهارشنبه گفت: ۳۱ اسیر ایزدی از دست گروه داعش آزاد شدند که ۱۱ نفر از آنها زن، ۱۱ نفر مرد و ۹ نفر دیگر کودک هستند.

وی با بیان اینکه این اسرای ایزدی با کمک نیروهای کرد و عرب آزاد شده اند، اظهار داشت که ۳ هزار و ۸۰۰ ایزدی همچنان اسیر گروه تروریستی داعش هستند. بنا بر آمارهای دفتر امور ربوده شدگان ایزدی از زمان سیطره گروه داعش بر مناطق ایزدی ها در «سنجار» عراق طی سال ۲۰۱۴ میلادی، ۲ هزار و ۴۱۷ نفر از اقلیت های ایزدی از دست این گروه آزاد شده اند.

سال گذشته پس از سقوط شهر سنجار در عراق که جمعیت آن را عمدتاً کردهای ایزدی تشکیل می‌دهند، صدها زن و دختر ربوده شدند. سقوط این شهر ده‌ها هزار نفر از جمله کودکان و سالخوردگان را آواره کرد که بسیاری از آنان به دلیل ماندن در مناطق کوهستانی جان خود را از دست دادند.