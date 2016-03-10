همکاری ما با مسکو مانع از دستیابی داعش به سلاح های شیمیایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت که در پی همکاری آمریکا و روسیه گروه های تروریستی از جمله داعش نتوانستند به سلاح های شیمیایی در سوریه دست پیدا کنند. ارنست تصریح کرد که همکاری موفق بین دو کشور آمریکا و روسیه درباره خلع سلاح شیمیایی سوریه مانع از دسترسی عناصر داعش به این سلاح ها شد.

وی گفت: ما به شکل فعالی با روسیه برای از بین بردن سلاح های شیمایی اعلام شده در سوریه همکاری کردیم.

این در حالی است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پیش از این ضمن هشدار نسبت به خطر استفاده گسترده تسلیحات شیمیایی توسط داعش از توانایی کامل علمی و عملی این گروه تروریستی در ساخت این نوع تسلیحات خبر داده بود.

وی تاکید کرد: اهمیت این مساله آنجا روشن می شود که تروریست های داعش و سایر گروه های تروریستی نه تنها به صورت مکرر از سلاح های سمی صنعتی استفاده می کنند بلکه در ساخت این نوع تسلیحات به خود کفایی کامل رسیده اند.