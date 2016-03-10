کشته شدن ۳ نیروی امنیتی در حمله مسلحانه به «مصراته» لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک منبع نظامی لیبی روز چهارشنبه از کشته شدن ۳ عنصر امنیتی در حمله مسلحانه به یک پست بازرسی در نزدیکی شهر «مصراته» لیبی خبر داد.

این منبع اظهار داشت که افراد مسلح پس از این حمله، از پست بازرسی به سمت جاده بین مصراته و سرت متواری شدند و اوضاع تحت کنترل است.

از سوی دیگر جنگنده های نظامی حملات هوایی را به سه موضع مختلف در «سرت» که عناصر وابسته به داعش بر آن سیطره دارند انجام دادند. نیروهای حاضر در مصراته اخیر حملات هوایی را به سرت انجام داده اند و به نظر می رسد جنگنده های مذکور نیز از مصراته به پرواز درآمده اند.

بنا بر اعلام منابع، یکی از این حملات به کشته شدن سه کودک و زخمی شدن مادر آنها منجر گردید.