ایجاد مناطق پرواز ممنوع در سوریه ضرورتی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «جوزف فوتیل» فرمانده عملیات ویژه ارتش آمریکا اظهار داشت که برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه به منظور حل مشکل آوارگان ضرورتی نمی بیند.

فوتیل که در جلسه مجلس سنای آمریکا سخن می گفت علت مخالفت خود را با ایجاد مناطق پرواز ممنوع در سوریه مشخص نکرد اما اظهار داشت که اگر آوارگان سوری منطقه امنی را در اختیار داشتند بهتر بود.

گفتنی است آنکارا همچنان در قانع کردن شرکای خود در ناتو پیرامون ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه با دشواری مواجه است و در دولت آمریکا نیز اختلافاتی در این خصوص وجود دارد. دولت ترکیه پیش از این اعلام کرده بود که خواهان ایجاد منطقه امن به عمق ۱۰ کیلومتر در شمال سوریه است که شهر اعزاز را نیز دربرمی گیرد.

از سوی دیگر روسیه ماه گذشته اعلام کرد که ایجاد منطقه پرواز ممنوع در منطقه حلب به مبارزه با تروریسم در سوریه کمک نمی کند و عملیات امنیتی علیه تروریست ها در منطقه مذکور در حال انجام است.

روسیه همچنین تاکید کرد که ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه بدون موافقت دولت این کشور و سازمان ملل متحد ممکن نیست.