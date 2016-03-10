اجلاسیه ۴هزار شهید گلستان نیازمند برنامه های ویژه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن صادقلو شامگاه چهارشنبه در جلسه اجلاسیه بزرگداشت چهارهزار شهید گلستان، بعد از شنیدن برنامه چند کمیته اظهار کرد: اجلاسیه بزرگداشت ۴هزار شهید گلستان اقدام ویژه‌ای است و اقدام ویژه با وظیفه ذاتی و عادی ما در جایگاهی که هستیم باید فرق داشته باشد.

وی با صراحت ادامه داد: طرح برنامه‌های عادی در کمیته‌ها نمی‌تواند خیلی مفید باشد. باید سعی کنیم یادواره به معنای واقعی اتفاق بیافتد و طرحی نو ارائه دهیم.

صادقلو بابیان اینکه باکارهای خاص می‌توانیم ماندگاری خوبی برای استان گلستان داشته باشیم، افزود: باید سعی کنیم یک فلسفه تاریخی درروند قضیه اتفاق بیافتد.

استاندار گلستان خاطرنشان کرد: اگر از طراحی المان‌های شهدا صحبت می‌کنیم این‌ها باید نافذ زمان و مکان باشد و طراحی و معماری شهری به سمت شهدا پیش برود.

وی با پرسش در این خصوص که آیا در حوزه مجازی کاری انجام‌شده است؟ گفت: حوزه مجازی دارای اهمیت است و باید با طراحی مناسب و در قالب‌های زیبا بتوانیم در این حوزه کاری انجام دهیم.

استاندار گلستان با تأکید بر اینکه باید لوگو چهارهزار شهید نیز آماده شود، افزود: رونمایی از تمبر این اجلاسیه را هم مدنظر داشته باشید.

صادقلو ادامه داد: مراسم درختکاری در روز ۱۵ اسفند به نام ۴ هزار شهید گلستان حرکت خوبی بود که در استان انجام شد.

وی خطاب به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان گفت: بودجه نباید باعث نگرانی ما در انجام کارها شود. دستگاه‌های اجرایی در حال هزینه کردن در این خصوص هستند و باید این بودجه‌ها جهت‌دهی شود.

صادقلو با تأکید بر اینکه کمیته‌ها به سمت‌وسوی برنامه‌های خاص و نو بروند، تصریح کرد: با برنامه‌هایی که به‌عنوان وظایف ذاتی خودتان است به جلسه نیایید.

وی بابیان اینکه طراحی و زمان‌بندی را هم در نظر داشته باشید، گفت: برنامه‌ها را در دو بخش جاری و ویژه دنبال کنید. برنامه‌های جاری توسط کمیته ارزیابی و دبیرخانه نظارت شود اما بیشترین حساسیت ما بر روی برنامه‌های ویژه است.