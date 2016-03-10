۶ راه پیشگیری از ابتلا به سرطان روده

به گزارش خبرنگار مهر، «آلیس بندر»، سرپرست برنامه های تغذیه در موسسه تحقیق سرطان آمریکا، در این باره می گوید: «تحقیقات ما نشان می دهد که در حال حاضر ۵۰ درصد از موراد ابتلا به سرطان روده از طریق رژیم غذایی، وزن و فعالیت فیزیکی قابل پیشگیری است.»

دکتر بندر ۶ معیار اثبات شده را در کاهش خطر ابتلا به سرطان روده به شرح زیر عنوان می کند:

۱- حفظ وزن سالم و کنترل چربی دور شکم که با افزایش ریسک ابتلا به سرطان روده مرتبط است.

۲- داشتن فعالیت های فیزیکی متعادل که می تواند شامل تمیزکاری خانه تا دویدن باشد.

۳- خوردن غذاهای غنی از فیبر. به گفته بندر، مصرف هر ۱۰ گرم فیبر در رژیم غذایی روزانه ریسک ابتلا به سرطان روده را تا ۱۰ درصد کاهش می دهد.

۴- کاهش مصرف گوشت قرمز و پرهیز از مصرف گوشت های فرآوری شده نظر هات داگ، سوسیس و کالباس. در مقایسه با گوشت قرمز، مصرف هر یک گرم گوشت فرآوری شده ریسک ابتلا به سرطان روده را دو برابر می کند.

۵- پرهیز از مصرف نوشیدنی های الکلی.

۶- مصرف زیاد سیر. شواهد حاکی از آن است که رژیم غذایی غنی از سیر موجب کاهش ریسک ابتلا به سرطان روده می شود.