۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۷:۱۴

متخصصان عنوان کردند؛

۶ راه پیشگیری از ابتلا به سرطان روده

به گفته متخصصان سرطان و تغذیه، حدود نیمی از موارد ابتلا به سرطان روده با پیروی از شش شیوه اثبات شده قابل پیشگیری است.

به گزارش خبرنگار مهر، «آلیس بندر»، سرپرست برنامه های تغذیه در موسسه تحقیق سرطان آمریکا، در این باره می گوید: «تحقیقات ما نشان می دهد که در حال حاضر ۵۰ درصد از موراد ابتلا به سرطان روده از طریق رژیم غذایی، وزن و فعالیت فیزیکی قابل پیشگیری است.»

دکتر بندر ۶ معیار اثبات شده را در کاهش خطر ابتلا به سرطان روده به شرح زیر عنوان می کند:

۱- حفظ وزن سالم و کنترل چربی دور شکم که با افزایش ریسک ابتلا به سرطان روده مرتبط است.

۲- داشتن فعالیت های فیزیکی متعادل که می تواند شامل تمیزکاری خانه تا دویدن باشد.

۳- خوردن غذاهای غنی از فیبر. به گفته بندر، مصرف هر ۱۰ گرم فیبر در رژیم غذایی روزانه ریسک ابتلا به سرطان روده را تا ۱۰ درصد کاهش می دهد.

۴- کاهش مصرف گوشت قرمز و پرهیز از مصرف گوشت های فرآوری شده نظر هات داگ، سوسیس و کالباس. در مقایسه با گوشت قرمز، مصرف هر یک گرم گوشت فرآوری شده ریسک ابتلا به سرطان روده را دو برابر می کند.

۵- پرهیز از مصرف نوشیدنی های الکلی.

۶- مصرف زیاد سیر. شواهد حاکی از آن است که رژیم غذایی غنی از سیر موجب کاهش ریسک ابتلا به سرطان روده می شود.

کد مطلب 3577267
حبیب احسنی پور

