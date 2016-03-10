ورزش باعث کاهش گرسنگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانشمندان دانشگاه لابرو انگلستان در مطالعه اخیر خود، واکنش های هورمونی، روانشناختی و رفتاری زنان در کنترل کالری از طریق ورزش کردن و محدودیت مصرف مواد غذایی در طول مدت ۹ ساعت را مورد بررسی قرار دادند.

محققان دریافتند زمانیکه از طریق محدودیت در رژیم غذایی، شرکت کنندگان کالری کمتری مصرف کردند، با افزایش میزان هورمون گرسنگی موسوم به گرلین و کاهش میزان هورمون متوقف کننده گرسنگی موسوم به پپتید YY مواجه شدند. اما آنها در مواقعی که از طریق ورزش کالری مشابه کمتری مصرف کردند بیش از سه وعده غذا خوردند. شرکت کنندگان در زمان محدودیت در رژیم غذایی به طور میانگین ۹۴۴ کالری و بعد از ورزش کردن ۶۶۰ کالری غذا خوردند.

این یافته متناقض با یافته قبلی است که عنوان می کرد ورزش کردن به خصوص در زنان موجب می شود که آنها بیشتر غذا بخورند. همچنین این مطالعه نشان می دهد واکنش هورمون گرلین و پپتید YY به ورزش کردن هم در زنان و هم در مردان مشابه است.

دکتر دیوید استنسیل، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «یافته های ما نشان می دهد ورزش هیچ تاثیری بر گرسنگی بیشتر شما یا ترغیب شما به خوردن بیشتر ندارد. البته نتایج ما مربوط به ساعات اولیه بعد از ورزش کردن است. گام بعدی ما فهمیدن این موضوع است که آیا مزیت آن بعد از اولین روز ورزش هم ادامه دارد.»