خبرگزاری مهر، گروه استان ها-محمدرضا حیدری: منطقه ورامین را باید یکی از کهن‌ترین و باسابقه‌ترین مناطق استان تهران دانست که آثار متعدد تاریخی، گردشگری و مذهبی در این شهرستان، گواه غنای فرهنگی ورامین است.

ورامین به دلیل هم‌جواری با پایتخت با پدیده مهاجرپذیری مواجه بوده و اقوام و طوایف مختلفی را در خود جای‌داده است، اقوامی که به‌خوبی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.

وجود ۲۵۰ اثر تاریخی و فرهنگی در ورامین

تاجیک‌ها، لرها، بلوچ‌ها، کردها، الیکایی‌ها، شاهسون‌ها، ترکمن‌ها و طوایف دیگر در ورامین حضور پررنگی دارند و این نشان‌دهنده وجود قابلیت‌های فرهنگی و تاریخی در این دیار است.

ثبت ملی ۸۰ اثر تاریخی در ورامین

برخی از منطقه ورامین آثار در کشور منحصربه‌فرد بوده و حتی در قاره کهن نیز شناخته‌شده هستند. اهمیت برخی از آثار تاریخی ورامین سبب شده تا این آثار به ثبت ملی برسد، به‌طوری‌که بر اساس آمارهای ارائه‌شده، حدود ۸۰ اثر در منطقه ورامین به ثبت ملی رسیده است.

علیرغم وجود استعدادها و ظرفیت‌های بالای فرهنگی و گردشگری در شهرستان ورامین، این منطقه هنوز به جایگاه واقعی خود در این عرصه نرسیده است که این امر نیازمند برنامه‌ریزی و مشارکت تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول است.

زیرساخت‌هایی که نیازمند توجه جدی است

امروز زیرساخت‌های گردشگری در ورامین نسبت به برخی از مناطق و شهرهای استان تهران از وضعیت پایین‌تری برخوردار است، زیرساخت‌هایی که می‌تواند به صنعت گردشگری ورامین رونق فراوانی دهد.

امروز کارشناسان معتقدند که صنعت گردشگری می‌تواند در منطقه ورامین، سودآور بوده و علاوه بر رونق و رشد اقتصادی در منطقه، زمینه اشتغال برای جوانان بسیاری را فراهم کند.

ایام نوروز و تعطیلات نوروزی، بهترین فرصت برای شناخت آثار تاریخی و گردشگری شهرستان ورامین است و در این عرصه باید همه مسئولان و متولیان امر به رسالت و وظیفه خود عمل کنند.

تمهیدات اندیشیده شده برای جذب مسافران نوروزی در ورامین

علی حیدریان شهردار ورامین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان ورامین از ظرفیت‌های بالای فرهنگی و تاریخی برخوردار بوده و آثار مهم گردشگری را در خود جای‌داده است.

وی افزود: روزهای ابتدای سال و تعطیلات نوروزی باید زمینه معرفی این آثار را به مردم شهرستان ورامین و استان تهران و حتی سراسر کشور فراهم کند.

حیدریان ادامه داد: هتل‌ها و برخی از مدارس شهرستان ورامین آمادگی پذیرایی از مسافران و گردشگران رادارند و تمهیداتی در این زمینه در نظر گرفته‌شده است.

شهردار ورامین اضافه کرد: با همکاری و تعامل با نیروی انتظامی، میراث فرهنگی و گردشگری، هلال‌احمر و سایر ارگان‌ها و دستگاه‌های مسئول، برنامه‌های ویژه‌ای در ایام نوروز برای جذب مسافران نوروزی در نظر گرفته‌شده است.

وی عنوان کرد: تلاش شده تا بروشورهای معرفی شهرستان ورامین و جاذبه‌های گردشگری آن در اختیار مسافران قرار بگیرد و با برپایی ایستگاه‌های نوروزی زمینه خدمت‌رسانی به گردشگران فراهم شود.

قطعاً در یک گزارش نمی‌توان همه ظرفیت‌ها و آثار تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهرستان ورامین را معرفی کرد اما تلاش شده تا مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین آثار این منطقه برای علاقه‌مندان به حوزه گردشگری معرفی شود.

مسجد جامع ورامین

مسجد جامع ورامین را باید یکی از شناخته‌شده‌ترین آثار مذهبی و تاریخی در استان تهران دانست که در طول سال پذیرای گردشگران داخلی و حتی خارجی است.

مسجد جامع ورامین که در برخی از ایام سال، نماز جمعه نیز در این مکان اقامه می‌شود، سند دین‌داری و تشیع مردم این منطقه در قرون گذشته به‌حساب می‌آید.

به گفته برخی از کارشناسان، مسجد جامع ورامین یکی از مساجد قدیمی و کهن در قاره آسیا بوده و حتی در میان ۱۵۲ اثر برتر کشور شناخته‌شده است که می‌تواند در جذب گردشگر داخلی و خارجی در منطقه بسیار مؤثر باشد.

بنای زیبا و هنر معماری ایرانی-اسلامی در مسجد جامع ورامین، چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌کند، اثری که در سال ۱۳۱۰ به ثبت ملی رسید و جز آثار تاریخی ملی ایران قرار گرفت.

امامزاده یحیی(ع) ورامین

امامزاده یحیی(ع) ورامین یکی از امامزادگان کهن در این منطقه محسوب شده که دارای شجره‌نامه قطعی بوده است و همواره مردم با حضور در این بارگاه مطهر، حاجات خود را می‌گیرند.

اگرچه امامزاده یحیی(ع) جز آثار تاریخی و مذهبی برتر شهرستان ورامین محسوب می‌شود اما هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده و نیازمند توجه جدی‌تر مسئولان و ارتقای زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی و گردشگری است.

بنای امامزاده یحیی(ع) به سال ۷۰۷ هجری بازمی‌گردد که در درون آن، هشت دریچه مشبک قرار دارد و جز آثار تاریخی فاخر در ورامین به‌حساب می‌آید.

امامزاده حسین رضا(ع)، کوکب الدین، عبدالله(ع)، شاهزاده محمد، امامزاده سید فتح‌الله نیز از دیگر امامزادگان شاخص در شهرستان ورامین محسوب می‌شوند که شهدای انقلاب اسلامی را در خود جای‌داده و همواره در طول سال میزبان هزاران عاشق و دلباخته فرهنگ شهید و شهادت است.

برج علا الدوله؛ اوج هنر معماری در ورامین

برج علاءالدوله نیز ازجمله آثار تاریخی و فاخر در شهرستان ورامین محسوب می‌شود که در سال ۶۰۸ هجری ساخته و اکنون نیز مانند نگینی در ورامین می‌درخشد.

اهمیت برج علاءالدوله به حدی است که در سال ۱۳۱۰ به ثبت ملی رسید و به‌عنوان یکی از آثار مهم ملی ایران در فهرست قرار گرفت.

به عقیده کارشناسان، شکل و شمایل برج علاءالدوله و جذابیت فرهنگی و تاریخی آن، می‌تواند زمینه جذب گردشگران را فراهم کند و این مهم باید موردتوجه مسئولان قرار بگیرد.

در این اثر فاخر هنری و فرهنگی، کاشی‌کاری و آجرکاری به‌صورت همزمان استفاده‌شده که بر جذابیت اثر می‌افزاید.

کاروانسراهای متعدد در ورامین

در ورامین کاروانسراهای متعددی نظیر دیر گچین و قصر بهرام وجود دارد که می‌تواند در زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی مؤثر باشد.

در کاروانسرای دیر گچین علاوه بر ۱۴۰ اتاق برای مسافران، آسیاب، مسجد و ساختمانی هشت‌ضلعی برای اقامت خواص وجود دارد که می‌تواند موردتوجه قرار بگیرد.

به هر ترتیب منطقه ورامین باوجود آثار تاریخی، فرهنگی و گردشگری فراوان، نیازمند توجه جدی است، منطقه‌ای که می‌تواند در صنعت گردشگری فعال‌شده و به موفقیت‌های بزرگی در این عرصه سودآور برسد.