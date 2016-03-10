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۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۸:۳۳

مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت خبر داد؛

افزایش ۱۵ درصدی نرخ بلیط اتوبوس های برون شهری در نوروز ۹۵

افزایش ۱۵ درصدی نرخ بلیط اتوبوس های برون شهری در نوروز ۹۵

رشت- مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت از افزایش ۱۵ درصدی نرخ بلیط اتوبوس های برون شهری در آستانه نوروز ۹۵ خبر داد.

هومن روائی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرا رسیدن تعطیلات نوروزی و افزایش سفرهای برون شهری در این ایام اظهار کرد: براساس آمارهای موجود همه ساله در سفرهای نوروزی میزان گرایش مسافران به ویژه در مسافت های طولانی، به شهرهایی مانند بندرعباس، مشهد مقدس و شیراز افزایش پیدا می کند.

وی با بیان اینکه نرخ بلیط اتوبوس های وی. آی. پی و اسکانیا در نوروز امسال ۱۵ درصد افزایش یافته است خاطر نشان کرد: این طرح از بیست و پنجم اسفندماه قابل اجرا بوده و به دلیل به روز بودن سیستم، شهروندان می توانند هرلحظه برای دریافت بلیط های نوروزی اقدام کنند.  

مدیر عامل پایانه های شهرداری رشت گفت: اتوبوس های ۲۵ نفره وی. آی. پی از بیشترین میزان رزروی بلیط های نوروزی برخوردار هستند.

وی با اشاره به فرسوده بودن تعدادی از خودروهای اسکانیا در ناوگان حمل و نقل عمومی گیلان خاطر نشان کرد: نوسازی این خودروهای فرسوده نیازمند تسهیلات مناسب، ارزان و کم بهره بوده و لازم است که برای اضافه کردن اتوبوس های جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی در سال آتی، اقدامات لازم انجام شود.

روائی همچنین برلزوم اجرای سیاست های لازم برای ماندگاری مسافران در رشت تاکیدکرد و گفت: توقف و ماندگاری مسافران در این شهر از سیاست های شهرداری رشت است.  

وی برپایی سفره هفت سین، ایجاد فضای مناسب با حال و هوای نوروزی، چاپ کارت پستال و تیزرهای تبلیغاتی را از برنامه های مد نظر پایانه های شهرداری رشت در نوروز ۹۵ برشمرد و اظهار کرد: در خدمات رسانی به مسافران نورزی از هیچ گونه تلاشی دریغ نمی شود.

کد مطلب 3577285

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