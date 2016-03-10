افزایش ۱۵ درصدی نرخ بلیط اتوبوس های برون شهری در نوروز ۹۵

هومن روائی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرا رسیدن تعطیلات نوروزی و افزایش سفرهای برون شهری در این ایام اظهار کرد: براساس آمارهای موجود همه ساله در سفرهای نوروزی میزان گرایش مسافران به ویژه در مسافت های طولانی، به شهرهایی مانند بندرعباس، مشهد مقدس و شیراز افزایش پیدا می کند.

وی با بیان اینکه نرخ بلیط اتوبوس های وی. آی. پی و اسکانیا در نوروز امسال ۱۵ درصد افزایش یافته است خاطر نشان کرد: این طرح از بیست و پنجم اسفندماه قابل اجرا بوده و به دلیل به روز بودن سیستم، شهروندان می توانند هرلحظه برای دریافت بلیط های نوروزی اقدام کنند.

مدیر عامل پایانه های شهرداری رشت گفت: اتوبوس های ۲۵ نفره وی. آی. پی از بیشترین میزان رزروی بلیط های نوروزی برخوردار هستند.

وی با اشاره به فرسوده بودن تعدادی از خودروهای اسکانیا در ناوگان حمل و نقل عمومی گیلان خاطر نشان کرد: نوسازی این خودروهای فرسوده نیازمند تسهیلات مناسب، ارزان و کم بهره بوده و لازم است که برای اضافه کردن اتوبوس های جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی در سال آتی، اقدامات لازم انجام شود.

روائی همچنین برلزوم اجرای سیاست های لازم برای ماندگاری مسافران در رشت تاکیدکرد و گفت: توقف و ماندگاری مسافران در این شهر از سیاست های شهرداری رشت است.

وی برپایی سفره هفت سین، ایجاد فضای مناسب با حال و هوای نوروزی، چاپ کارت پستال و تیزرهای تبلیغاتی را از برنامه های مد نظر پایانه های شهرداری رشت در نوروز ۹۵ برشمرد و اظهار کرد: در خدمات رسانی به مسافران نورزی از هیچ گونه تلاشی دریغ نمی شود.