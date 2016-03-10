یک کشته بر اثر انفجار مواد محترقه در اسلامشهر/۶نفر مجروح شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای پایانی سال، نیروی انتظامی از تمام ظرفیت های خود برای مقابله با حوادث احتمالی چهارشنبه سوری بهره گرفته و توصیه های موکدی را به جوانان و نوجوانان درباره خطرات مواد محترقه بیان داشته است.

علیرغم توصیه های پلیس، همچنان بی توجهی برخی جوانان و نوجوانان و سهل انگاری خانواده ها، حادثه آفرین می شود و این بار حادثه انفجار مواد محترقه در اسلامشهر جان یک نفر را گرفت و شش نفر را راهی بیمارستان کرد.

روز چهارشنبه، انفجار مهیبی در یکی از محله های اسلامشهر موجب ترس و وحشت اهالی این شهرستان شد، به طوری که این انفجار باعث تخریب ساختمان چهار طبقه گردید.

شدت انفجار در این ساختمان به حدی بود که برخی از شیشه های منازل اطراف این خانه نیز شکسته شده و بسیاری از اهالی از ترس و وحشت به کوچه ها پناه آوردند.

پس از این حادثه، نیروهای امدادی و اورژانس در محل حاضر شده و پس از بررسی های انجام شده، مشخص شد که در این حادثه یک نفر کشته و شش نفر مجروح شدند.

سرهنگ مهدی سرپناه معاون فرماندهی انتظامی غرب استان تهران با تأیید این خبر اظهار داشت: در این حادثه یک نفر کشته و شش نفر مصدوم شدند که چهار نفر از مجروحان به بیمارستان منتقل و دو نفر به صورت سرپایی مداوا شدند.

بر اساس اعلام مسئولان امدادی، حدود ۵۰ کیلوگرم مواد محترقه در این ساختمان وجود داشت که قرار بود در چهارشنبه آخر سال مورد استفاده قرار بگیرد.