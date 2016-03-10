مشارکت مردم بهترین راه حفاظت از منابع طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عسگری صبح پنجشنبه در همایش گرامیداشت هفته منابع طبیعی که در محل سالن شهید آوینی الوند برگزار شد، اظهار کرد: مسئله تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به موضوعی فراگیر تبدیل شده و چنانچه چاره اندیشی نشود با فقدان این منابع مواجه خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه مشارکت مردم بهترین راه برای حفظ منابع طبیعی است افزود: سازمانهای مردم نهاد با مشارکت گسترده مردم و نظارت بخش دولتی، می توانند به عنوان بازوان اجرایی دولت در صیانت از منابع طبیعی نقش موثری ایفا کنند.

وی افزود: می بایست هدف تمامی تشکل های تخصصی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست حفاظت، توسعه و احیا منابع طبیعی باشد.

سرپرست فرمانداری شهرستان البرز در ادامه با بیان اینکه در حوزه آب به عنوان عامل حیاتی شرایط بحرانی را سپری می کنیم تصریح کرد: بسیاری از منابع آبهای زیر زمینی هم بخاطر کیفیت پائین نمی توانند در بخش های مختلف مصرف شوند پس باید بحران آب را بیش از پیش جدی بگیریم.

وی با اشاره به سخاوت منابع طبیعی در زندگی بشر اذعان داشت: عناصر طبیعی به خودی خود مشکلی جهت تخریب ندارند، بلکه دخالت بی رویه و روند زندگی صنعتی انسانهاست که این چرخه را با چالش مواجه می کند.

وی ادامه داد: امیدوارم انسان به نقطه ای برسد که هر اقدام و برداشت خود از منابع طبیعی را مبتی بر مطالعه عمیق از این منابع انجام دهد.

عسگری در پایان گفت: گاهی انسانها ناآگاهانه با انجام اقدامات نامناسب در عرصه های زیست محیطی اقدام به تخریب آن می کنند که آموزش نسلها در زمینه آشنایی با عوامل مخرب می تواند در افزایش سطح آگاهی مردم یاری رسان باشد.