فرنگی کار قمی طلای مسابقات بین المللی یادگار امام را کسب کرد

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های کشتی بین المللی جام یادگار امام در بخش کشتی فرنگی در حالی برگزار شد که نمایندگان قم در این مسابقات عملکرد دلپذیری داشتند.

وی افزود: ابوالفضل زینتی رفاه یکی از نمایندگان قم بود که با کسب چهار پیروزی در قالب تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران برسکوی نخست پیکارهای بین المللی کشتی جام یادگار امام ایستاد.

دبیر هیئت کشتی قم گفت: رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان جام یادگار امام (ره) طی دو روز و با شرکت ۱۲ کشور خارجی در خانه کشتی شماره ۲ تهران برگزار شد، و در پایان این رقابت‌ها تیم‌های ایران الف به مقام قهرمانی رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی رسید.

رضایی بیان داشت: ابوالفضل زینتی رفاه که با دوبنده تیم ملی کشتی فرنگی الف کشورمان در وزن ۶۳ کیلوگرم بروی تشک این دوره از رقابت‌ها حاضر بود، توانست با کسب چهار پیروزی مقابل کشتی گیرانی از کشورهای آذربایجان ب، اوکراین، ‌ایران‌ ب و آذربایجان الف صاحب گردن آویز طلا شود.

وی عنوان کرد: تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران در اولین دیدار خود مقابل تیم میلی آذربایجان «ب» به میدان رفت و نماینده وزن ۶۳ کیلوگرم این تیم «جاوید می‌راله یف» در برابر زینتی رفاه با نتیجه شش بر یک متوقف شد و در مسابقه برابر اوکراین ابوالفضل زینتی رفاه مقابل «مارکیم لیو» به میدان رفت و توانست دو بر صفر از سد این حریف عبور کند.

دبیر هیئت کشتی استان قم تصریح کرد: وی در ادامه کشتی گیر تیم ب ایران را شکست داد و سپس در آخرین گام ۶ بر یک فرنگی کار تیم جمهوری آذربایجان را برد و به مقام قهرمانی و مدال طلا رسید.

رضایی افزود: دیگر نماینده کشتی فرنگی استان قم در این پیکار‌ها مهدی قربانی بود که به عنوان یار کمکی در ترکیب تیم مجارستان قرار گرفت و باتوجه به اینکه وی نیز چهار بار به دیدار رقبای خود رفت، توانست کشتی گیران کشورهای قرقیزستان، ارمنستان، عراق و آذربایجان «ب» را نیز از پیش رو بردارد اما به دلیل محاسبه نتیجه تیمی، دستش از مدال کوتاه ماند.