کشف۱۳۰هزار عدد موادمحترقه/ فرهنگ سازی پلیس درآستانه چهارشنبه سوری

سرهنگ عبدالرضا ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های پلیس شرق استان تهران در روزهای پایانی سال اظهار داشت: پلیس از تمامی ظرفیت های خود در روزهای پایانی سال استفاده می کند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به در پیش بودن چهارشنبه آخر سال افزود: پلیس با همکاری ادارات و نهادهای مختلف، برنامه های فرهنگی متعددی را طی روزهای اخیر در اماکن عمومی بویژه مدارس و مساجد اجرایی کرده است.

وی ادامه داد: حضور نیروهای پلیس و مأموران امدادی در مدارس و ارتباط با جوانان و نوجوانان و آگاه سازی آنان نسبت به خطرات استفاده از مواد محترقه، از جمله برنامه هایی است که طی روزهای اخیر انجام و در روزهای آینده نیز ادامه پیدا می کند.

سرهنگ ناظری اضافه کرد: پلیس معتقد است که باید در کنار فعالیت های قهری، فرهنگ سازی نیز در این زمینه انجام شود که آگاه سازی جوانان و نوجوانان نسبت به استفاده از مواد محترقه، در این زمینه نقش بسیار حائز اهمیتی را ایفا می کند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران عنوان کرد: پلیس از برخورد با کسانی که نسبت به تهیه و توزیع مواد محترقه تلاش کرده و ارامش مردم را بر هم می زنند نیز غافل نشده است.

سرهنگ ناظری یادآور شد: طی روزهای اخیر وبا تلاش های مأموران انتظامی شرق استان تهران، تنها در سه شهرستان ورامین، قرچک و پاکدشت، بیش از ۱۳۰ هزار عدد مواد محترقه کشف شد.

وی بیان کرد: تعدادی نیز در این رابطه دستگیر شدند و پس از طی مراحل قانونی و تشکیل پرونده، برای صدور حکم به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: پلیس در برخورد با کسانی که آرامش مردم را بر هم زده و اختلال در نظم و امنیت جامعه ایجاد می کنند، جدی است و هیچ مسامحه ای در این زمینه صورت نخواهد گرفت.

سرهنگ ناظری تأکید کرد: خانواده ها باید نظارت و کنترل خود را بر روی فرزندانشان افزایش داده تا از وقوع حوادث ناگوار در روزهای پایانی سال جلوگیری به عمل آید.