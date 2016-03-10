  1. استانها
  2. تهران
۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۱۴

فرمانده انتظامی شرق استان تهران خبر داد:

کشف۱۳۰هزار عدد موادمحترقه/ فرهنگ سازی پلیس درآستانه چهارشنبه سوری

کشف۱۳۰هزار عدد موادمحترقه/ فرهنگ سازی پلیس درآستانه چهارشنبه سوری

شرق استان تهران-فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به تلاش پلیس برای کاهش خطرات چهارشنبه آخرسال گفت: با تلاش های پلیس درسه شهرستان ورامین، قرچک و پاکدشت،۱۳۰ هزار عددمواد محترقه کشف شد.

سرهنگ عبدالرضا ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های پلیس شرق استان تهران در روزهای پایانی سال اظهار داشت: پلیس از تمامی ظرفیت های خود در روزهای پایانی سال استفاده می کند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به در پیش بودن چهارشنبه آخر سال افزود: پلیس با همکاری ادارات و نهادهای مختلف، برنامه های فرهنگی متعددی را طی روزهای اخیر در اماکن عمومی بویژه مدارس و مساجد اجرایی کرده است.

وی ادامه داد: حضور نیروهای پلیس و مأموران امدادی در مدارس و ارتباط با جوانان و نوجوانان و آگاه سازی آنان نسبت به خطرات استفاده از مواد محترقه، از جمله برنامه هایی است که طی روزهای اخیر انجام و در روزهای آینده نیز ادامه پیدا می کند.

سرهنگ ناظری اضافه کرد: پلیس معتقد است که باید در کنار فعالیت های قهری، فرهنگ سازی نیز در این زمینه انجام شود که آگاه سازی جوانان و نوجوانان نسبت به استفاده از مواد محترقه، در این زمینه نقش بسیار حائز اهمیتی را ایفا می کند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران عنوان کرد: پلیس از برخورد با کسانی که نسبت به تهیه و توزیع مواد محترقه تلاش کرده و ارامش مردم را بر هم می زنند نیز غافل نشده است.

سرهنگ ناظری یادآور شد: طی روزهای اخیر وبا تلاش های مأموران انتظامی شرق استان تهران، تنها در سه شهرستان ورامین، قرچک و پاکدشت، بیش از ۱۳۰ هزار عدد مواد محترقه کشف شد.

وی بیان کرد: تعدادی نیز در این رابطه دستگیر شدند و پس از طی مراحل قانونی و تشکیل پرونده، برای صدور حکم به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: پلیس در برخورد با کسانی که آرامش مردم را بر هم زده و اختلال در نظم و امنیت جامعه ایجاد می کنند، جدی است و هیچ مسامحه ای در این زمینه صورت نخواهد گرفت.

سرهنگ ناظری تأکید کرد: خانواده ها باید نظارت و کنترل خود را بر روی فرزندانشان افزایش داده تا از وقوع حوادث ناگوار در روزهای پایانی سال جلوگیری به عمل آید.

کد مطلب 3577311

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها