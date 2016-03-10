به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری صبح پنجشنبه در فرودگاه شهدای شهر ایلام اظهار داشت: مهمترین هدف سفر بنده به استان ایلام افتتاح دو طرح مهم سدسازی در این استان است که شامل سد و نیروگاه سیمره و سد کنگیر است.

وی بیان داشت: افتتاح این پروژه ها نقش مهمی در توسعه استان ایلام دارند و قطعا در بخشهای مختلف استان تاثیر بسیار زیادی دارند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه سد سیمره مدت ها بود که تکمیل و آماده بهره براری بود ولی به دلیل خشکسالی های سال های اخیر آب مورد نیاز برای راه اندازی نیروگاه و تولید برق در دریاچه پشت سد جمع نشده بود، گفت: نیروگاه برق آبی در تولید بخشی از برق مورد نیاز کشور نقش دارد.

وی اظهار داشت: سد کنگیر در شهرستان ایوان نیز که امروز بهره برداری می رسد، با افتتاح آن آب شرب مورد نیاز شهر ایوان و روستاهای مسیر نیز تامین می شود.

جهانگیری با اشاره به اینکه استان ایلام دارای ظرفیت های بسیار بزرگی ویژه ای برای توسعه است، گفت: این استان در دوران جنگ تحمیلی آسیب های جدی به زیرساخت هایش وارد شد و فکر می کنیم مجموع طرح هایی که برای توسعه این استان در نظر گرفته شده، در خارج کردن ایلام از محرومیت تاثیر بسزایی داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور همراه با وزیر نیرو از طریق فرودگاه شهدای ایلام صبح امروز وارد استان شد، جهانگیری قرار است ساعت ۸:۳۰ در مراسم افتتاح سد «کنگیر» در شهرستان ایوان حضور پیدا می کند و پس از آن در ساعت ۱۰ صبح در مراسم افتتاح سد و نیروگاه «سیمره» در شهرستان بدره شرکت خواهد کرد.

در جریان سفر معاون اول رئیس جمهوری به استان ایلام وزیر نیرو نیز وی را همراهی می کند.

سد بتنی دو قوسی۱۸۰ متری سیمره به‌عنوان بلندترین سد استان ایلام دارای نیروگاهی با سه واحد ۱۶۰ مگاواتی و ظرفیت تولید سالانه ۸۵۰ گیگاوات ساعت برق است.

سد خاکی مخزنی کنگیر با ۲۰ میلیون متر مکعب ذخیره آب دریاچه، ۴۲ متر بلندی و ۷۴۰ متر طول دارد.