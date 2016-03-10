اردوی تیم ملی فوتسال دانشجویی در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دانشجویی با شركت نزدیک به ٩٠ فوتسالیست دانشجو و شاغل در لیگ های برتر، دسته یک و دو طی از صبح امروز به مدت پنج روز در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین آغاز شد.

در این اردو طی سه مرحله دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین زیر نظر كادر فنی تمرینات انتخابی را برای شركت در دومین دوره رقابت های دانشجویان آسیا برگزار می كنند.

در این اردو در كنار حسین شمس سرمربی با سابقه تیم ملی، محمود عبدالهی مربی قزوینی در تمرینات تیم ملی شركت دارد.

حسین شمس سرمربی تیم ملی دانشجویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پایان اردو قزوین ٢٠ بازیكن به مرحله نهایی دعوت می شوند و در نهایت ١٤ بازیكن دانشجو در دومین دوره رقابت هایی آسیایی حضور می یابند.

شمس در مورد فوتسال قزوین هم گفت: پتانسیل قزوین با ٥٠ بازیكن در لیگ های كشور بسیار بالاست اما اینكه تیمی در لیگ برتر در استان فعالیت ندارد و تیم كشاورز هم بدون حامی بود از مشكلاتی است كه امیدوارم در سال پیش رو رفع شود و ملی پوشان قزوینی در تیم استان خود توپ بزنند.

رقابت های دانشجویان آسیا ٢ تا ٩ اردیبهشت سال ٩٥ در قزاقستان برگزار می شود.