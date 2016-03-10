به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی چهارشنبه شب در مراسم افتتاح بیمارستان ۹۶ تختخوابی شهرستان رودان با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور گفت: پس از اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت خدمات چشمگیری در حوزه بهداشت و درمان در سطح کشور انجام شد و تلاش خواهیم کرد که این خدمات را افزایش دهیم و رضایت مردم را فراهم کنیم.

قاضی زاده هاشمی به وجود نیروهای متخصص بومی در منطقه نیز اشاره کرد و افزود: نیروهای متخصص بومی در منطقه وجود دارد و امیدواریم که در سال های آینده نیز با وجود اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی پزشکی در حوزه دانشگاهی نیز شاهد حضور پزشکان بومی بیشتری در منطقه باشیم.

وی با اشاره به معوقه مطالبات پزشکان در سطح کشور نیز تصریح کرد: شرکای ما در حوزه بیمه در بحث پرداخت مطالبات پزشکان و پیراپزشکان و پرسنل بهداشتی و درمانی به تعهدات خود به خوبی عمل نکردند و در این خصوص با کاستی هایی روبه رو بودیم و امیدواریم که در سال آینده شاهد پرداخت مطالبات این عزیزان در کمترین زمان ممکن باشیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با اشاره به راه اندازی بیمارستان شهرستان رودان گفت: امیدواریم که در آینده ای نزدیک شاهد افتتاح بیمارستان های جاسک و بندرعباس باشیم و خدمات دولت در حوزه بهداشتی و درمانی در استان هرمزگان افزایش یابد.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه مردم جنوب استان کرمان نیز می توانند از بیمارستان رودان بهره مند شوند، خاطر نشان کرد: این بیمارستان برای بیش از ۲۵۰ هزار نفر از مردم منطقه شرق هرمزگان و جنوب استان کرمان خدمات خواهد داد و ما نیز تمامی تلاش خود را در پیش می گیریم که امکانات دیگر مورد نیاز بیمارستان در کمترین زمان ممکن فراهم شود.