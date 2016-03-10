تلاش برای نگهداشت ظرفیتهای گردشگری/ورودی قروه دافع گردشگر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهنیا شامگاه چهارشنبه در نشست هماهنگی ستاد خدمات سفر در شهرستان قروه اظهار داشت: ستاد سفر امسال در قالب ده کمیته تخصصی جهت آمادگی خدمت به مسافران نوروزی با رفع نواقص موجود تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه امسال به دنبال جذب بیشتر گردشگر و نگهداشت ظرفیتهای شهرستان هستیم، افزود: تأکید ستاد سفر بر رفع نواقص موجود علی الخصوص بهسازی و بازسازی سرویس های بهداشتی می باشد که لازم است در این راستا تمامی دستگاه های خدمت رسان همکاری لازم را داشته باشند.

بهنیا از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی مشاغل خانگی و نیز تهیه ده هزار نسخه نقشه راهنمایی جهت توزیع بین مسافران نوروزی خبر داد.

به گفته وی در نوروز امسال نسبت به سال ۹۳ با افزایش ۱۷ درصدی بازدیدکننده از اماکن تفریحی و سیاحتی روبرو بوده ایم.

بهنیا با اشاره به اینکه در نوروز ۹۴ اکثر گردشگران از سراب کوثر دیدن کردند، تصریح کرد: منطقه زیارتی، سیاحتی باباگرگر، سد سنگ سیاه، حمام قصلان و پل فرهادآباد به ترتیب در رده های بعدی رصد گردشگران قرار گرفتند.

وی در ادامه از اعلام رضایت گردشگران در پیک سفر سال ۹۴ خبر داد و بیان کرد: در نوروز و تابستان ۹۴ براساس آنالیز رضایتمندی صورت گرفته خدمات انتظامی و امنیتی با ۷۷ درصد، اطلاع رسانی با ۶۹ درصد، امداد و نجات ۶۴ درصد، وضعیت اماکن تفریحی و رسیدگی به شکایات ۵۲ درصد، وضعیت خدمات اسکان و رفاه ۴۵ درصد، خدمات نظارت و تنظیم بازار با ۴۴ درصد، وضعیت حمل و نقل ۴۲ درصد و وضعیت خدمات شهری با ۲۸ درصد در بسته رضایت گردشگران قرار گرفت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان قروه یادآور شد: در تابستان سال جاری سراب کوثر با ۱۲ درصد و نیز سد سنگ سیاه با ۱۶ درصد آمار بازدیدکننده مواجه بوده است.

وی در ادامه از مانور آمادگی اکیپ خدماتی ستاد سفر در روز ۲۵ اسفند ماه خبر داد و افزود: مراسم استقبال از نخستین مسافران نوروزی نیز مطابق سالهای گذشته در ورودی شهر برگزار می شود.

در ادامه این نشست رییس جمعیت هلال احمر شهرستان قروه نیز گفت: هر ساله طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی توسط جمعیت هلال احمر برگزار می شود و در نوروز آینده طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی این شهرستان همزمان با سراسر کشور اجرا می شود.

رضا رحیم زاده از راه اندازی دو ایستگاه ایمنی و سلامت در ورودی و خروجی شهرستان خبر داد و افزود: این طرح باعث تغییر نگرش شهروندان برای کاهش رفتارهای پرخطر در مسافرت و افزایش بهداشت جسمی و روانی خانواده ها در طول سفر خواهد شد.

به گفته وی در پایگاه های سلامت بسته های فرهنگی شامل بسته های بهداشتی، محل اسکان، مراکز زیارتی و بسیار موارد دیگر به شهروندان ارائه می شود.

رحیم زاده با اشاره به طرح دوستدار کودک بیان کرد: به منظور نگهداری از کودکان از دیگر طرح هایی که به مناسبت عید نوروز اجرایی می شود طرح دوستدار کودک در قالب مسابقه نقاشی و ... می باشد.

وی با تأکید بر تأمین اقلام و تجهیزات موردنیاز اکیپهای هلال احمر تصریح کرد: تیم امداد و نجات سیار نیز به همراه نیروهای اضطراری آماده خدمت به مردم و مسافران می باشد.

رحیم زاده با اشاره به استفاده از طرح سحاب برای راهنمایی مسافران نوروزی، عنوان کرد: این طرح می تواند برای تسهیل در پیدا کردن مسیر گردشگران مؤثر واقع شود.

به گفته وی ارتقای سامانه اینترنتی سازمان هلال احمر برای دادن اطلاعات عمومی در اختیار مسافران نیز از جمله اقدامات سازمان در این ایام می باشد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان همچنین به برگزاری کمپین اطلاع رسانی پیشگیری از تصادفات اشاره کرد و یادآور شد: در این کمپین با آموزش ۲۰ هزار جوان به هشدارها و خطرات احتمالی از تصادفات و رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی بیشتر پرداخته می شود.

نماینده شهرداری قروه نیز در این نشست با اشاره به اینکه شهرداری در حوزه مدیریت شهری آماده خدمت رسانی به شهروندان و مسافران است، بیان کرد: برای سال جدید شهرداری به برپا کردن هفت سین در پنج نقطه شهری از جمله سراب کوثر، میدان جانبازان، ورودی و خروجی شهر، میدان اتحاد خواهد کرد.

به گفته خسرو عزتی برای سرویس بهداشتی پارک رضوان ۷۰ میلیون تومان، پارک مولوی ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی از لکه گیری معابر و نیز پخش روزانه ۵۰ تن آسفالت نیز خبر داد.

عزتی در ادامه به روستاهای هدف گردرشگری اشاره کرد و افزود: با بررسی روستاهای با ظرفیت جذب گردشگر به دنبال توسعه این مناطق با استانداردسازی زیرساختها هستیم.

در ادامه این نشست دیگر اعضای ستاد همگی در اعتراض به وضعیت نامناسب ورودی شهرستان اتفاق نظر داشته و با بیان اینکه ورودی شهر بسیار در اذهان مسافران تأثیرگذار است و در واقع اولین مسئله ای است که به دیده ها می نشیند بر مناسب سازی این منطقه و نیز تسهیل در عبور و مرور شهروندان و گردشگران تأکید داشتند.

همچنینی مسئله دیگری که اکثریت اعضا به آن معترض بودن وضعیت نامناسب سرویسهای بهداشتی در مناطق تفریحی و گردرشگری بود که بهسازی و بازسازی آنها در دستور کار ستاد قرار گرفت.

آشکارسازی نقاط حادثه خیز، توجه به بهسازی ورودی منطقه تفریحی و زیارتی باباگرگر نیز از دیگر مواردی بود که به تصویب کارگروه رسید.

در خاتمه تمامی اعضا با تأکید بر فرهنگسازی برای حفاظت از محیط زیست تلاش در این حوزه را مهم خواندند.