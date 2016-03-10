اسلام آباد بمب اتم در اختیار ریاض قرار نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «سرتاج عزیز» مشاور امور خارجه نخست وزیر پاکستان در واکنش به اظهارت «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا گفت: اگر چه ما با عربستان سعودی روابط نزدیک و دوستانه ای داریم اما اسلام آباد هرگز بمب اتم در اختیار ریاض قرار نخواهد داد.

وی در ادامه افزود: دنیا از برنامه هسته ای پاکستان و نیز حفاظت از تسلیحات هسته ای ما آگاه است. ما به واشنگتن بطور واضح و شفاف گفته ایم ما در مقابل رقیب هسته ای خود هند توسعه برنامه هسته ای خود را کاهش نمی دهیم.

لازم به ذکر است جان کری اخیرا در یک مصاحبه خبری اعلام کرده بود احتمال دارد پاکستان بمب اتم در اختیار عربستان سعودی قرار دهد. از طرفی «نواز شریف» نخست وزیر و «راحیل شریف» فرمانده ارتش پاکستان برای شرکت در مراسم اختتامیه رزمایش نظامی «رعد شمال» که با شرکت ۲۱ کشور در عربستان سعودی برگزار شده است به ریاض سفر کرده اند.