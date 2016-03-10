به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم لیگ بر‌تر فوتبال قم پنج شنبه شب تحت تأثیر قهرمانی زودهنگام اتحاد و تلاش قعرنشینان برای رهایی از سقوط در ورزشگاه جهان پهلوان تختی قم به انجام رسید.

در دیدارهای برگزار شده، تیم فوتبال اتحاد که پیش از این قهرمانی خود را مسجل کرده است در دیدار برابر پناه آفرین با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد تا پس از توقف هفته گذشته برابر آبادگران باز هم از پیروزی دور بماند.

قهرمانی اتحاد سبب شده این تیم با انگیزه کمتری در دیدارهای پایانی خود در لیگ بر‌تر حاضر شود و به بازیکنانی میدان دهد که در طی فصل مجال کمتری برای حضور در میدان پیدا می‌کردند.

هما، تیم دوم جدول رده بندی این هفته به دیدارهنگ رفت و موفق شد این تیم با با نتیجه ۳ بر یک شکست دهد در حالی که پیروزی هما بر هنگ این تیم را در جایگاه دوم جدول نگاه داشت و بعید به نظر می‌رسد جایگاه این تیم در رده دوم تهدید شود.

تیم بحران زده سهیل در دیدار برابر سفید زاگرس با نتیجه ۵ بر ۲ به پیروزی رسید تا با کسب این برد به بقا امیدوار شود گرچه کار این تیم برای باقی ماندن در لیگ بر‌تر بسیار دشوار است و آن‌ها باید بتدریج خود را مهیای حضور در دسته اول کنند.

شکست سفیر گفتمان برابر آبادگران عجیب‌ترین نتیجه این هفته بود و سفیر که در ابتدای فصل تیمش را برای قهرمانی بسته بود و می‌خواست هر طور که شده در برابر اتحاد بایستد حالا در هفته‌های پایانی، لیگ را‌‌‌ رها کرده است.