گزارش بررسی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش بررسی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران (فصل دوم ۱۳۹۴) آمده است: افت تقاضای اقتصاد سبب شد که در فصل اول سال ۹۴ شاخص های تولید و فروش صنایع بورسی با رشد منفی مواجه شوند. همین عامل در فصل دوم سال ۹۴ نیز مهمترین علت کاهش شاخص های تولید و فروش صنایع بورسی بوده است.

افت تقاضای اقتصاد، از یک سو به دلیل کاهش قیمت نفت و تاثیر کاهنده آن بر درآمدهای دولت و به تبع آن کاهش تخصیص اعتبارات عمرانی و از سوی دیگر به دلیل کاهش تقاضای بخش خصوصی و کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای واسطه ای، شکل گرفته است.

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