  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۵۱

گزارش بررسی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران منتشر شد

گزارش بررسی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران منتشر شد

گزارش بررسی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران ( فصل دوم ۱۳۹۴) توسط دفتر آمار و پایش اقتصادی معاونت پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش بررسی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران (فصل دوم ۱۳۹۴) آمده است: افت تقاضای اقتصاد سبب شد که در فصل اول سال ۹۴ شاخص های تولید و فروش صنایع بورسی با رشد منفی مواجه شوند. همین عامل در فصل دوم سال ۹۴ نیز مهمترین علت کاهش شاخص های تولید و فروش صنایع بورسی بوده است.

افت تقاضای اقتصاد، از یک سو به دلیل کاهش قیمت نفت و تاثیر کاهنده آن بر درآمدهای دولت و به تبع آن کاهش تخصیص اعتبارات عمرانی و از سوی دیگر به دلیل کاهش تقاضای بخش خصوصی و کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای واسطه ای، شکل گرفته است.

برای دریافت متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید.

کد مطلب 3577349

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها